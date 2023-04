A toi le parent admirable

Concept of refugee. Silhouette of mother and child refugees at the border fence at sunset

A toi, le parent d’un enfant aux besoins particuliers, ne lâche rien !

Tu es brave ! Tu sais relever les défis !

Tu mérites, et surtout, que dis-je, tu as le droit d’avoir des moments de découragement dans ta force de tous les jours !

A toi, le parent d’un enfant différent, n’abandonne pas !

Tu as le droit de te dire quelque fois que tu ne comprends pas pourquoi ta vie est une bataille.

Donne-toi le droit de baisser les bras une fois de temps en temps devant tous ces défis.

Donne toi le droit d’être dépassé des fois par toutes ces épreuves que la vie te balance.

A toi, ce parent d’un enfant mystérieux, ne te décourage pas !

Tu as le droit de te cacher dans un coin pour pleurer toutes ces larmes accumulées pendant des jours, des semaines, des mois, et te dire que franchement t’aurais aimé une autre vie pour toi et ton enfant.

Tu as le droit de paniquer devant les réactions bizarres de ton enfant.

C’est humain !

Oh Parent déterminé ! Tu as le droit de vouloir laisser tomber ce combat sans fin.

Mais on le sait, toi et moi, que jamais tu ne le feras, car tu n’es pas un perdant mais un combattant hors pair !

Mais sache que tu es étonnant, toi ! Cher parent ! Important et dévoué !

Tu es si fort que je t’envie ! J’envie ta sagesse, ta si belle résilience à vouloir faire de ta vie une expérience merveilleuse pour tes proches, qui eux aussi, ont des défis !

Je sais un peu ce que tu vis. Je reconnais que c’est lourd de tout gérer ton quotidien et celui de ton enfant.

J’admire ta force, ton courage extrême…

Je sais aussi que tu l’aides de tout ton âme, de tout ton coeur, car tu l’adores et tu veux ce qu’il y a mieux pour lui !

Tout ce parcours sera tout de même rempli de beauté, de bienveillance et d’une grande bonté.

Mais ne te néglige pas ! Pense à toi !

Consacre du temps pour toi ! Sortir dans la nature, voir du monde qui ne parle pas de handicap, de différence, de difficultés, de prises en charge, d’école et j’en passe…

Tu mérites de la détente, de la compassion, une soirée avec tes amis(es) à profiter de la vie.

Tu mérites d’avoir des moments agréables et paisibles.

A toi, le parent qui a un enfant comportant des challenges …

ON t’aime ! ♥

Merci à toi le parent qui essaie de rendre ce monde meilleur et bienveillant pour ton Trésor et d’ouvrir nos yeux face à la différence !

Oh toi le doux parent au courage spectaculaire, merci de te battre tous les jours pour ton enfant en nous montrant que l’on peut faire beaucoup avec le plein d’ AMOUR !

Chapeau bas à toi le parent… le roi des défis !!!

Loubna Aslou