10 nouveaux beaux-livres marocains à offrir en cette fin d’année

A l’approche des fêtes de fin d’année, H24Info a sélectionné en collaboration avec la librairie Livremoi dix beaux-livres parus récemment sur le Maroc et qui constitueront un magnifique présent et objet de connaissances. Cinéma, patrimoine, architecture, bijoux berbères, photographies, cuisine… Il y en a pour tous les goûts et tous les centres d’intérêt.

1) Rabat, un parcours amoureux, Rita Aouad et Guillaume Badoual, Ed. Bouillon de Culture, 386 pages, 2021, 800 DH

Après Salé et Agadir, l’historienne Rita Aouad décline le « parcours amoureux » de Rabat. Cartes, gravures, plans contextualisés… Ce livre est une véritable invitation à la promenade dans la ville lumière. Soutenue par l’Académie du royaume du Maroc, la collection des « parcours » aux éditions Bouillon de culture ne compte pas s’arrêter là et rendra hommage également aux villes de Siljilmassa et Meknès. En tête d’ouvrage, on apprécie le superbe livre frise inclus en exclusivité par l’artiste Mohamed Haïti.

2) Cafés du Maroc, Miroirs des cultures urbaines, Patricia Defever et Yoriyas, Ed. Langages du Sud, 178 pages, 2020, 500 DH

Le Maroc est riche d’un patrimoine urbain unique, celui des cafés et des brasseries. Tous ont une histoire à raconter. Une histoire faite d’ambiances chaleureuses et d’anecdotes savoureuses, que «Cafés du Maroc, miroirs des cultures urbaines» réunit ici pour la première fois. Au fil des pages le lecteur voyage de Casablanca à Tanger, de Marrakech à Fès, de Rabat à Oujda… et fait halte dans ces lieux insolites, populaires, branchés ou luxueux. Patricia Defever est l’auteur de nombreux ouvrages dont Le Style René Lacoste, ou Métiers d’Art du Maroc, un élan créatif. Yassine Alaoui Ismaili, alias Yoriyas, est un photographe autodidacte. Lauréat de plusieurs prix, dont le 7e Contemporary African Photography Prize en 2018, il se fait mondialement connaître par son travail intitulé Casablanca not the movie.

3) Collector des architectes émergents volume II #2021, A+E Architecture et environnement au Maroc, Ed. Archimedia, 2021, 300 DH

A l’aube du démarrage de la 3e décennie de ce 21e siècle Archimedia vient d’éditer un numéro spécial: le Collector des architectes émergents volume II. Il a fallu pas moins d’une année de travail de recherche et d’analyse à l’équipe rédactionnelle pour venir à bout de cette tâche délicate et faire figurer 45 architectes de moins de 45 ans en deux volumes, soit 90 architectes au total. Ces architectes représentent la nouvelle garde architecturale au Maroc.

A+E Architecture et Environnement au Maroc est une revue trimestrielle contemporaine dans l’air du temps, qui répond à des préoccupations qui n’existaient pas à la création de la revue AM Architecture du Maroc, en 2001, par le Groupe Archimedia.

Archimedia est un éditeur marocain spécialisé, plurimédia et indépendant. Il édite une gamme de magazines professionnels et grand public dédiés à l’architecture, aux métiers du bâtiment et à l’immobilier, ainsi que des sites internet spécialisés.

4) Mémoires berbères, des bijoux et des femmes au Maroc, Ed. Gallimard, Fonds Mercator, 480 pages, 2020, 1020 DH

L’ouvrage reprend l’ensemble des pièces conservées au sein de la collection Gillion Crowet qui constitue, avec ses quelques trois-cent pièces une collection de référence quant aux parures féminines des Berbères du Maroc. Centrée sur les productions rurales en argent, la collection offre un panorama complet des centres de création à partir de pièces d’une qualité exceptionnelle comme on n’en retrouve dans aucune collection publique aujourd’hui.

5) Le Maroc d’antan, Philippe Lamarque et iconographie Olivier Bouze, HC Editions, 141 pages, 2021, 370 DH

Regroupant plus de 400 cartes postales du début du siècle, Le Maroc d’antan est une invitation au voyage dans le temps, conviant le lecteur à une une balade géographique illustrée à travers l’ensemble du territoire du Maroc. Au-delà de l’iconographie exceptionnelle, issue de la collection d’Olivier Bouze et présentant des cartes jusqu’ici jamais publiées, les textes racontent l’histoire et la vie du Maroc à la Belle Époque. Philippe Lamarque nous fait revivre ce temps marqué par l’avènement de la modernité avec le développement du chemin de fer, les nouveaux quartiers émergeant dans les grandes cités et les balbutiements de l’industrie. Promeneurs et curieux sont tour à tour amenés à voguer sur les bacs à vapeur de Rabat, les quais chargés de Casablanca, flâner dans les souks aux cuirs et découvrir les coutumes, musiques et danses des différentes régions du Maroc en 1900.

6) La Septième Porte, une histoire du cinéma marocain de 1907 à 1986, Ahmed Bouanani, 344 pages, 2021, 200 DH

Le livre d’histoire du cinéma marocain de 1907 à 1986 d’Ahmed Bouanani, publié pour la première fois 33 ans après son écriture se définit comme un texte hybride au souffle prodigieux. « C’est un livre d’histoire qui se lit comme un roman d’aventure, le roman haletant d’une naissance semée d’obstacles: la naissance inachevée d’un cinéma national. C’est, mise en récit, la quête enthousiaste et contrariée d’un art qui sache à la fois honorer la mémoire collective et façonner les images d’un avenir partagé», écrit le coéditeur Omar Berrada. « En 1987, une revue nommée Nejma arbore une quatrième de couverture inhabituelle. Elle annonce que “Bouanani cherche éditeur” pour son ouvrage de 300 pages sur le cinéma au Maroc. En tant que cinéaste, il avait pu constater la difficulté de produire librement des films à la hauteur de l’enjeu historique qui s’imposait à sa génération: comment, au sortir de la longue nuit coloniale, donner à voir aux Marocains une image juste d’eux-mêmes, sans mépris ni complaisance ? Trente ans après l’Indépendance, il était urgent de faire le point ». Cinéaste et écrivain, Ahmed Bouanani (1938-2011) est une figure majeure de la vie intellectuelle et artistique marocaine.

7) Cinémas du Maroc, lumière sur les salles obscures du royaume, François Beaurain, Ed. La croisée des chemins, 392 pages, 2021, 700 DH (800 DH avec coffret)

«L’ouvrage entre vos mains est une invitation à découvrir la diversité et l’histoire d’un patrimoine exceptionnel. C’est avant tout un livre-photo, mais qui se veut également, à son échelle, le témoin d’une nostalgie, de l’amour que les Marocains ont eu et ont encore pour leurs salles. La parole y est donc souvent donnée à ceux qui les ont connues du temps de leur âge d’or. Le récit est illustré par de nombreux articles de presse ou d’extraits de livres, mais aussi par des interviews de professionnels (cinéastes et exploitants) afin de témoigner et de faire revivre ces cinémas. J’espère que vous aurez autant de plaisir à parcourir ces pages que j’en ai eu à me plonger dans cette aventure.» François Beaurain est un artiste et photographe aux multiples facettes qui vit et travaille entre Paris et Rabat. La plupart de ses projets sont liés à l’Afrique et sont alimentés par les clichés occidentaux, les stéréotypes et les idées préconçues qu’il tente de déconstruire.

8) Dakhla spots, Ed. Dakhla Media avec l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT), 240 pages, 2021, 1.500 DH

Dakhla Spots est une invitation au voyage et un véritable hymne pour une des plus belles destinations marocaines. Dakhla est incontestablement la destination vedette de cette année 2021. L’engouement est certain tant de la part des touristes internationaux que nationaux. C’est donc tout naturellement que la société Dakhla Media en collaboration avec l’Office National Marocain du Tourisme a édité en début d’année un beau livre sur la destination en mettant en avant ses atouts touristiques. Tout d’abord, la couverture surprend par son graphisme minimaliste. D’un bleu sahraoui magnifique, celle-ci reprend en effet les trois éléments principaux de la région: le soleil, la dune et la mer. Introduit par Moulay Abdelaziz Senoussi, DG de Dakhla Media et préfacé par Adel El Fakir, DG de l’Office National Marocain du Tourisme, l’ouvrage présente neuf chapitres: «Les atouts de Dakhla», «Une faune et une flore uniques», «Une activité touristique en plein boom», «Dakhla, capitale de kitesurf», «Une multitudes d’activités à pratiquer», «Une destination éco-responsable», «Une terre et des Hommes», «Une région qui mise sur ses infrastructures» et enfin «Un grand chantier à ciel ouvert». Les textes, d’une grande qualité, sont écrits par une équipe de journalistes dont Ahlam Jebbar et supervisés par Driss Senoussi, premier opérateur hôtelier de Dakhla. Le tout est sublimé par des photos magnifiques et inédites de deux grands photographes professionnels, amoureux de Dakhla, Mariano Arias et Ludovic Sauveur Antoine. La coordination et la direction artistique du livre ont, quant à eux, été supervisés par Chama Bargach. Le beau livre Dakhla Spots est ainsi une véritable «Dakhlaration d’amour» pour une région hors du commun amenée à devenir l’un des principaux pôles balnéaire et touristique du pays.

9) Rrways, voyage dans l’univers des poètes-chanteurs itinérants amazighes, chansons des Tarrwaysin & des Rrways, Anthologie, 700 DH

L’Anthologie «Ṛṛways, Voyage dans l’univers des poètes chanteurs itinérants amazighes» est le fruit de deux ans de recherches de Brahim El Mazned, ethnologue et directeur du festival Visa For Music. Après des centaines d’heures d’enregistrement, de mixage et de mastérisation, l’ouvrage se compose d’un coffret de 10 albums de 100 titres enregistrés par plus de 80 artistes. Pour commenter les rythmes, origines et évolution de la musique Rrways, il contient également trois livres de 120 pages en arabe, en français et en anglais. On y trouve aussi les biographies des principaux rrways et tarrwaysin originaires de cette culture. Un cadeau idéal pour découvrir un pan du patrimoine musical marocain pendant les longues soirées d’hiver.



10) Un dîner à Marrakech, recettes et accessoires, Hachette cuisine, 64 pages, 260 DH

Voici un livre ludique et pédagogique qui comprend 37 recettes salées et sucrées: salade méchouia, doigts de la mariée aux gambas, tajine d’agneau aux pruneaux et aux amandes, couscous de poulet aux carottes et aux figues, cornes de gazelle, makrouts aux dattes… Reconstituez chez vous l’ambiance de la ville ocre grâce à un set de décoration et de présentation composé de six carreaux style zellige recto/verso pour décorer la table, deux moules-tampons à makrouts et deux feuilles pour photophores.

Source : H24