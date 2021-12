Ottawa donne un coup de pouce aux entreprises avec l’immigration

ANTOINE TRÉPANIER Le gouvernement du Canada investira 85 millions de dollars pour réduire les arriérés du système d’immigration, répondant ainsi à la demande de regroupements de gens d’affaires.

Cela fait des semaines que des chambres de commerce partout au pays demandent des changements au système d’immigration pour attirer davantage de main-d’œuvre.

Les 85 millions de dollars annoncés par Ottawa visent à «réunir les familles et accueillir les gens qui peuvent aider le Canada à remédier aux pénuries de main-d’œuvre». Ces fonds seront disponibles en 2022-2023, note le ministère des Finances, pour «traiter plus de demandes de résidence permanente et temporaire, et de réduire les délais de traitement dans des secteurs clés touchés par la pandémie».

Une réponse au milieu des affaires

Lundi encore, la Fédération des Chambres de commerce du Québec (FCCQ) demandait encore au gouvernement fédéral de les aider à retenir la main-d’oeuvre provenant de l’immigration.

Le président-directeur général de la FCCQ, Charles Milliard, affirmait alors que des projets d’expansion d’entreprises étaient mis sur pauses et que des commerces devaient réduire leurs heures d’ouverture par manque d’employés.

«Ce n’est pas normal que ces délais de traitement soient en moyenne de 3 ans au Québec alors qu’ils sont de 6 mois dans les autres provinces canadiennes. On s’attend à ce que toutes les ressources soient investies dès maintenant par Ottawa pour régler ce problème », disait M. Milliard.

Mardi, ce dernier a salué l’investissement pour accélérer les délais de traitement des dossiers d’immigration.

«On sent que l’appel de la FCCQ et de tout le milieu des affaires a enfin été entendu à Ottawa. Il est très possible que cette mesure seule ne soit pas suffisante, mais c’est encourageant de savoir que le gouvernement fédéral reconnait le problème et veut s’y attaquer », a déclaré M. Milliard par voie de communiqué.

Le gouvernement s’est également engagé à présenter une autre stratégie pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre qu’il présentera en principe l’an prochain.

Des millions pour les chaînes d’approvisionnement

Par ailleurs, Ottawa a également annoncé 50 millions de dollars pour aider à faire baisser la pression sur les chaînes d’approvisionnement au pays.

Le gouvernement lance donc un appel de propositions dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux «qui permettra d’aider les ports canadiens à acquérir une capacité d’entreposage du fret et d’autres mesures pour atténuer la pression».

Source : Le Droit