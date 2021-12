La couronne échappe à Kawtar Benhalima. Le caftan marocain illumine l’édition Miss Univers 2021 (Vidéo)

© Copyright : DR

La Marocaine Kawtar Benhalima n’a pas réussi à séduire le jury lors du 70ᵉ concours annuel de Miss Univers tenu dans le Sud d’Israël. La couronne a été posée sur la tête de l’Indienne, Harnaaz Sandhu.

Finaliste du concours annuel de Miss Univers, la Marocaine Kawtar Benhalima n’a pas pu décrocher la couronne tant convoitée. Pourtant, ses passages ont été applaudis par le public. Lors du premier défilé de la cérémonie qui s’est déroulée vendredi dernier en Israël, la jeune Miss Maroc en a mis plein la vue au public, aux animateurs, aux internautes et aux téléspectateurs. Elle était vêtue d’un caftan en velours vert foncé, brodé d’or autour de l’ourlet, des poignets et sur le devant. De quoi égayer l’édition Miss Univers 2021.

À l’issue de la compétition, c’est l’Indienne Harnaaz Sandhu qui a remporté la couronne Miss Univers devançant Miss Paraguay, Nadia Ferreira, et Miss Afrique du Sud, Lalela Mswane.

Le caftan marocain illumine l’édition Miss Univers 2021 (vidéo)

© Copyright : DR

Le caftan marocain est à l’honneur à la 70ᵉ édition Miss Univers 2021 qui se déroule en Israël. Il est sublimé par la jeune Miss Maroc, Kawtar Benhalima, en lice pour la couronne et qui est habillée par la styliste marocaine Samira Haddouchi.

Lors du premier défilé de la cérémonie qui a lieu vendredi, Kawtar était en toute majesté dans un caftan traditionnel marocain. Une robe-caftan encolure bateau, dévoilant son joli port de tête et son cou gracile, gracieusement dégagé par sa coupe garçon si féminine, fait savoir SRNT News.

Lors de cette soirée, le passage de Miss Maroc a séduit les invités et les animateurs qui n’ont pas hésité à applaudir la splendeur du caftan. « Un look traditionnel qui représente l’élégance et la majesté et plus de douze siècles d’histoire », a décrit l’animatrice de la cérémonie dans un ton très enchanteur, souligne la même source.

Source : Bladi