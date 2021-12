Par L’Economiste

L’Unesco a intégré, mercredi, « la tbourida » à son patrimoine immatériel, un statut permettant de préserver cette ancienne pratique équestre très populaire au Maroc.

L’inscription de la « tbourida » sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité a été annoncée par le Comité du patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, qui se réunit en ligne, du 13 au 18 décembre, pour examiner 55 nouvelles demandes d’inscription soumises par les Etats parties. Le Maroc avait officiellement déposé en 2019, auprès de l’Unesco, le dossier de candidature pour inscrire la « tbourida » sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité.

Le dossier a été élaboré par le ministère de la Culture et de la communication (département de la Culture), en partenariat avec la Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) et la Fédération royale marocaine des sports équestres. La « tbourida » constitue, au sein du patrimoine national marocain, une composante majeure des pratiques liées au cheval. Cet art équestre, profondément ancré dans la culture marocaine, est associé aux festivités tant nationales que régionales. La « tbourida » cristallise aussi de multiples dimensions du patrimoine culturel immatériel, notamment les rituels, aptitudes et savoir-faire relatifs à l’habit traditionnel, à l’artisanat, outre le legs oral indissociable de cette pratique équestre et du cheval.

« Le cheval, trésor du Maroc » est l’intitulé du nouvel ouvrage de l’historienne Marie-Pascale Rauzier, paru aux éditions Langages du Sud, sur le patrimoine équin marocain.

« Réalisé par Langages du Sud en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du cheval – SOREC -, cet ouvrage est une véritable immersion dans l’univers du cheval », informe la maison d’édition dans un communiqué.

À travers la magie des mots, la fascination des images et l’émotion des moments partagés, cet ouvrage emporte le lecteur dans une découverte approfondie du cheval au Maroc. Héritage, Haras, Tbourida, Dialogue , chacune des 10 thématiques du livre est un univers en soi, qui éveille des sensations et invite à se laisser transporter dans le monde équin pour mieux le comprendre.

« Le cheval, trésor du Maroc » fait honneur au partage, à la passion, à l’amitié, au patrimoine et à l’héritage, autant de mots pour rendre hommage à un compagnon hors pair qui traverse l’histoire d’hier et d’aujourd’hui.

« Avec la parution de cet ouvrage ‘’ Le cheval, trésor du Maroc ‘’, La SOREC et Langages du Sud célèbrent ce patrimoine et valorisent la place du cheval dans le Royaume, son héritage et son rapport particulier avec l’histoire » a conclu la même source.