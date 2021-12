Coronavirus dans le monde: forte baisse des patients Covid dans les hôpitaux nééerlandais, la mortalité européenne à nouveau en hausse

MondeAFP/ANP

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants: un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 5 .311. 914 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, mardi en milieu de journée.

Les Etats-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 800.266 morts, devant le Brésil (616.970), l’Inde (475.888), le Mexique (296.721) et la Russie (291.749).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie dans le monde pourrait être deux à trois fois plus élevé.

Le variant Omicron se propage à un rythme inédit

Aucun variant du virus du Covid-19 ne s’est jusqu’à présent propagé aussi rapidement qu’Omicron, a indiqué mardi l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui estime que la plupart des pays sont désormais touchés.

« 77 pays ont maintenant signalé des cas d’Omicron mais la réalité est qu’Omicron se trouve probablement dans la plupart des pays même s’il n’a pas encore été détecté. Omicron se propage à un rythme que nous n’avons jamais vu avec aucun autre variant », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pilule anti-Covid: résultats très positifs

Pfizer a confirmé que sa pilule anti-Covid réduisait de près de 90% les hospitalisations et décès chez les personnes à risque si elle était prise dans les premiers jours après l’apparition des symptômes.

Le vaccin Pfizer protègerait à 70% des cas graves d’Omicron

Le vaccin à deux doses du laboratoire américain Pfizer est globalement moins efficace contre Omicron mais protège à 70% contre les cas sévères, selon une étude réalisée en Afrique du Sud.

EUROPE

Pays-Bas: forte baisse des patients covid dans les hôpitaux

Le nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux néerlandais a fortement diminué mercredi. Les hôpitaux comptent désormais un total de 2.622 patients hospitalisés après infection au Sars-CoV-2, soit 122 de moins que mardi. Il s’agit de la plus forte baisse en un jour depuis le 19 mai, selon les chiffres les plus récents du Centre national de coordination de la répartition des patients (CPS). Le nombre de patients covid en soins intensifs a lui diminué de huit pour atteindre 626.

Néanmoins, 34 nouveaux patients ont été admis dans les dernières 24 heures et 222 dans les unités de soins réguliers.

Les Pays-Bas ont enregistré 13.557 nouvelles infections au coronavirus entre mardi et mercredi matin. C’est le troisième jour d’affilée où ce nombre est inférieur à 14.000. Au moins 41 personnes sont également décédées des suites du virus sur la même période.

La mortalité européenne à nouveau en hausse

La mortalité dans l’Union européenne a de nouveau fortement augmenté ces derniers mois, indiquent les chiffres récents fournis mercredi par l’office statistique européen Eurostat. En octobre, 17% de personnes en plus sont décédées en moyenne par rapport aux années précédant la pandémie de coronavirus. La surmortalité a commencé en mars 2020, lorsque le coronavirus a balayé l’Europe. Depuis, il y a eu trois pics. En avril 2020, il y a eu 25% de décès en plus dans l’Union européenne en comparaison avec la moyenne des mêmes mois pour la période 2016-2019. En novembre 2020, ce pourcentage était même 40%, et en avril de cette année 20%.

En juillet de cette année, la surmortalité a atteint son niveau le plus bas en 18 mois avec une augmentation de 5% de décès, mais depuis lors, le pourcentage est à nouveau en hausse. En août, la mortalité a augmenté de 8,7%, de 12,3% en septembre et même de 17% en octobre.

En Roumanie, il y a même eu 110% de décès de plus en octobre qu’avant la pandémie. En Belgique, il y a eu 10,7% de mortalité en plus. En Italie et en Suède, le nombre de décès supplémentaires n’a pas dépassé les 2%.

La Pologne introduit de nouvelles restrictions anti-Covid

La Pologne a introduit mercredi de nouvelles restrictions concernant le nombre de personnes autorisées à entrer dans les restaurants, les hôtels et les théâtres, alors que le nombre quotidien de décès dus au Covid a atteint son plus haut niveau depuis avril. Les nouvelles limites, fixées à 30% de la capacité maximale des établissements, ne s’appliquent pas aux personnes vaccinées, donnant aux propriétaires et gérants d’entreprises la responsabilité de vérifier le statut vaccinal.

La législation permettant aux employeurs de vérifier si leurs employés ont été vaccinés ou ont subi un test récent montrant qu’ils n’ont pas le virus Covid-19 est également en cours d’adoption au Parlement.

Mercredi, le ministère de la Santé a fait état de 669 décès dus au Covid en Pologne au cours des dernières 24 heures, soit le niveau le plus élevé depuis avril.

« L’écrasante majorité ce sont des personnes non vaccinées », a déclaré le porte-parole du gouvernement, Piotr Müller, à la radio privée Zet.

« Les seules solutions scientifiques connues à l’heure actuelle sont de se faire vacciner et de réagir rapidement quand on tombe malade », a-t-il ajouté.

Le ministère de la Santé a indiqué récemment qu’il souhaitait également introduire une vaccination obligatoire pour les employés du secteur de la santé, les enseignants et les personnels en uniforme à partir du 1er mars, mais le gouvernement est divisé sur la question.

À partir de mercredi également, les personnes se rendant en Pologne par avion en provenance d’un pays situé en dehors de l’espace Schengen devront présenter un test de dépistage négatif réalisé moins de 24 heures avant le franchissement de la frontière.

Parmi d’autres mesures anti-Covid, les écoles passeront à l’enseignement à distance du 20 décembre au 9 janvier.

Les clubs de nuit devront fermer, sauf pour les fêtes du Nouvel An.

Le Danemark dépasse les 1.000 cas quotidiens

Le Danemark a dépassé pour la première fois les 1.000 cas quotidiens du variant Omicron, que les autorités sanitaires s’attendent à voir devenir dominant à Copenhague cette semaine.

Le pays scandinave, un des plus en pointe dans le monde tant en matière de tests que de séquençage pour identifier les variants, a enregistré un total de 4.535 cas, dont 1.098 ces dernières 24 heures.

Pays-Bas: fermeture anticipée des écoles pour Noël

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a annoncé mardi la fermeture anticipée des écoles primaires avant les vacances de Noël et le prolongement des restrictions sanitaires actuelles jusqu’au 14 janvier à cause du variant Omicron. Les écoles fermeront à partir du 20 décembre, soit une semaine plus tôt que prévu.

Angleterre: fin des restrictions sur les arrivées de pays d’Afrique

L’Angleterre va mettre fin aux très strictes restrictions imposées aux arrivées depuis onze pays africains, dont l’Afrique du Sud et le Nigeria, qui avaient été décidées pour lutter contre la propagation du variant Omicron.

AMERIQUE

Plus de 800.000 morts aux Etats-Unis

Les Etats-Unis, officiellement le pays le plus endeuillé par la pandémie, ont dépassé mardi les 800.000 morts du Covid-19, selon le bilan de l’université Johns Hopkins.

Environ 450.000 décès ont eu lieu en 2021, malgré des vaccins très efficaces ayant commencé à être autorisés à partir de décembre 2020, et largement disponibles au printemps 2021. Environ 72% de la population américaine a reçu au moins une dose de vaccin.

Equateur: pas des célébrations publiques pendant les Fêtes

L’Equateur a interdit mardi l’organisation de processions et de fêtes dans les espaces publics pour les fêtes de Noël et du Nouvel An en raison d’une augmentation des cas de Covid-19. Le pays a par ailleurs recensé mardi son premier cas de variant Omicron.

AFRIQUE

L’OMS appelle à une accélération de la vaccination

L’Afrique pourrait n’atteindre l’objectif des 70% de vaccinés qu’en août 2024, selon des projections de l’OMS, qui a de nouveau appelé à une accélération des campagnes de vaccination pour « sauver beaucoup de vies ».

Au 13 décembre, seuls vingt pays africains avaient vacciné au moins 10% de leur population, six avaient atteint les 40% et deux (Maurice et les Seychelles) en étaient à 70%.

Le président du Ghana fustige le « nationalisme » de l’UE

Le président du Ghana a mis en garde contre les conséquences que pourrait avoir pour l’Afrique la décision de l’Union européenne de mobiliser ses vaccins pour des campagnes de rappel et a condamné les interdictions de voyage liées au variant Omicron.

Obligation vaccinale suspendue au Kenya

Un tribunal kényan a suspendu une décision du gouvernement interdisant aux personnes n’étant pas complètement vaccinées d’accéder à certains édifices publics ainsi qu’à certains lieux fréquentés comme les parcs nationaux, les bars et les restaurants.

OCEANIE

L’Australie poursuit sa réouverture

L’Australie va continuer à alléger les restrictions avant Noël en dépit d’une nouvelle hausse du nombre de cas dans l’Etat le plus peuplé du pays.