Canada : l’immigration francophone nettement insuffisante

Le Canada continue de rater son objectif : l’augmentation de l’immigration francophone. Ce constat inquiète un organisme de défense des droits francophones en dehors du Québec, qui évoque des “torts irréparables”.

Le commissaire canadien des langues officielles, Raymond Théberge, rappelle qu’un plan élaboré en 2006 pour augmenter le poids démographique des communautés francophones du Canada en situation minoritaire appelait à porter à 4,4 % le “nombre d’immigrants d’expression française” en dehors du Québec. Même si l’échéance pour atteindre cet objectif a été repoussée de 2008 à 2023, le Canada, constate le commissaire dans son rapport, peine à afficher des taux suffisants pour contribuer à la croissance de cette communauté.

Selon des données officielles de 2019 citées dans le document et reprises par Radio-Canada, les résidents permanents d’expression française admis au Canada à l’extérieur du Québec représentaient 2,1 % de tous les résidents permanents à l’extérieur du Québec.

Raymond Théberge juge désormais insuffisante la cible de 4,4 % pour maintenir le poids démographique de la population française hors Québec, et sonne l’alarme :

Je suis inquiet des répercussions des déficits

