Ma gaieté…

N’est ni cette joie superficielle

ni ce bonheur occasionnel

offert par la nature instinctuelle

Ma gaieté à moi,

C’est l’enfant enfoui au fond de moi

Aux joues Roses et à la peau douce

Celle de l’enfant, petite frimousse

Cet enfant est là depuis toujours,

Souvent sommeille en attendant le retour

Vers l’éveil pour me nourrir d’amour et d’humour

Il reste fidèle et détaché

De ces croyances et pensées

Encrées et adoptées

Et des expériences traversées

Sur le long chemin de la vie

Au lieu de fêter son retour

Et l’accueillir avec joie et savoure,

Je l’ignore inconsciemment et je cours

Adopter le modèle parfait de l’adulte

Sage, raisonnée et accompli

Pourquoi rejeter ce souffle exaltant

Comment me détacher

De cet enfant palpitant

Qui sursaute et me ramène

Dans son monde authentique et serein,

Où l’on ose avec audace

Et on s’impose avec grâce

Où les non dits n’ont pas de place

Un sentier fleuri et parfumé

De roses du printemps ensoleillé

Sans tracas ni mauvaiseté

…Tel est l’effet qui me fait

Pourquoi ne pas Oser et imposer

Mon naturel et me libérer

Du temps qui ne cesse de me rattraper

et se bat pour me retenir

Aujourd’hui, je décide de l’arrêter

Et je retrouve l’enfant que je suis

Je le laisse s’affirmer

Pour pimenter ma vie

Re- savourer les vieux temps

Qui ne reviendront plus jamais

Aicha Slaoui