La 38e édition du Festival international de cinéma Vues d’Afrique se tiendra en hybride à Montréal du 26 mars au 10 avril 2022

Maroc diplomatique

En 2022, le festival international de cinéma Vues d’Afrique sera organisé du 26 Mars au 1 Avril en ligne et du 1er au 10 avril 2022 en salle.

Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique est le plus important festival en son genre qui se déroule hors du continent, projetant chaque année plus de 100 films portant sur l’Afrique, les pays créoles et leurs diasporas.

Vitrine du cinéma africain et créole, ce rendez-vous incontournable est un lieu d’échange entre professionnels internationaux du cinéma.

Tête de pont d’un nouveau regard sur l’Afrique, les pays créoles et les diasporas, à travers la diffusion de productions culturelles, Vues d’Afrique favorise la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toutes origines et les pays africains et créoles.

Selon les organisateurs, l’inscription des films doit se faire avant le 20 décembre 2021 dans les sections suivantes: Fictions internationales, documentaires internationaux et Séries TV et web.

Le Festival international de cinéma vues d’Afrique a été fondé en 1984. C’est le premier festival qui tend à promouvoir l’art ainsi que le cinéma africain et créole en dehors du continent. Le festival vise à contribuer fortement à la reconnaissance de plusieurs réalisateurs et acteurs africains partout dans le monde et plus particulièrement dans l’Amérique du nord.