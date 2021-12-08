تنظيم يوم الأسرة احتفاء باليوم الرياضي والفني للعائلات المغاربية تغطية

تنظيم يوم الأسرة احتفاء باليوم الرياضي والفني للعائلات المغاربية

الجمعية الرياضية المغاربية لكندا

زهرة منون ناصر من مدينة : مونتريال

اجتمع أعضاء الجمعیة الریاضیة المغاربیة لكندا (ASM (بمنطقة الكیبیك في بلدیة لافال یوم السبت الماضي، و قد عقد الاجتماع بمقر شركة السید رضوان ھلالي، نائب الرئیس للجمعیة ، حیث نوقشت التدابیر لتنظیم تظاھرة تجمع العائلات المغاربیة یوم الثاني من ینایر القادم ، حیث ستقوم الجمعیة بتنظیم یوم تلتقي فیھ الأسر المغربیة والمغاربیة ، وستقام أنشطة ریاضیة للأطفال وموسیقى تتخلل الیوم بوجود الأمھات والآباء وستتكلف الأمھات بتحضیر بعض الأطباق المغربیة التي سیستفید من تذوقھا كل المشاركین في ھذا الیوم الخاص بالأسرة

بحضور العدید من أعضاء الجمعیة المشرفین على التنظیم.

رضوان ھلالي نائب الرئیس یشرف على تنظیم ھذا الملتقى بمساعدة أعضاء الجمعیة التي وزعت علیھم المھام لیتم التنظیم في ظروف جیدة وسلیمة ویتمكن الآباء من قضاء وقت ممتع مع أطفالھم .

سیعلن عن المكان الذي سیتم فیھ ھذا الحفل والتفاصیل لاحقا عبر الإتصالات بالمنخرطین في الجمعیة لإعلامھم مسبقا، ومن بین الحضور كانت السیدة حفیظة الداودي التي ترشحت للانتخابات البلدیة قبل أسابیع لكن لم یحالفھا الحظ بالفوز بالمنصب للبلدیة لكنھا أیضا بصدد التحضیر للانتخابات القادمة.

كان الاجتماع یضم الأسماء التالیة:

جواد الأطلسي المعروف بعمو

محمد بوكاوا

محمد حیلین

حسن ضعیف

نادرنزیه

كمال قرباوي

أبراھیم المرضي

جھاد ھلالي

عبد الھادي ھلالي

كل الأعضاء بالجمعیة تقاسموا مھام التحضیر لھذا الحفل الفني والریاضي حتى

تتم الحفلة في أحسن الأحوال.

سنعود لتغطیة ھذا الیوم الأسري المقرر تنظیمھ في الثاني ینایر من السنة القادمة 2022 ان

شاء الله.

زهرة منون ناصر مديرة جريدة ألوان مراسلة جريدتي بريس المغربية