Décès de la jeune photographe marocaine Yzza Slaoui

La photographe Yzza Slaoui / DR.Temps de lecture: 1′

La jeune photographe marocaine Yzza Slaoui est décédée, lundi, dans un accident de la route sur son chemin vers la commune de Matarka (province de Figuig). La mort de l’artiste qui vit entre le Maroc et l’Angleterre a endeuillé le milieu de la photographie, au sein duquel la défunte s’est distinguée par son approche documentaire et humaniste. Elle était d’ailleurs en route pour soutenir des associations s’intéressant aux femmes du monde rural dans la province et transportait avec elle des aides en nature, selon des informations de son entourage. Le mois dernier, elle venait d’être sélectionnée pour les rencontres photographiques de Tanger «Face à la mer», tenues du 24 au 27 novembre.

Photographe documentaire basée entre Londres et Casablanca, Yzza Slaoui a prôné une photographie qui ambitionne d’avoir un impact social, d’autant qu’elle est membre de Women Photograph, une organisation à but non-lucratif créé en 2017 pour porter la voix des femmes et des journalistes visuelles. La base de données de cette structure comprend plus de 1 000 photographes documentaires indépendants, basés dans plus de 100 pays pour gérer notamment des accompagnements de projets qui renforcent les compétences des femmes photographes.

Le travail d’Yzza Slaoui a porté principalement sur les conflits, la question des femmes et celle des dérèglements climatiques. Récemment, elle a terminé une maîtrise en ethnographie et la réalisation de films documentaires à la University College London (UCL). Depuis, elle s’est rendue dans les régions les plus impactées par les problématiques du climat au Maroc, où elle a documenté «le coût humain de la dégradation environnementale».

Source : Yabladi