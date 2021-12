Service militaire : les MRE appelés à se faire recenser

© Copyright : DR

3 décembre 2021 – 11h20 – Société – Par: A.TLa prochaine promotion du service militaire, ouvert également aux MRE, est prévue du 13 décembre au 10 février 2022, conformément aux instructions royales, fait savoir le ministère de l’Intérieur.

Ainsi, les jeunes âgés entre 19 et 25 ans à la date du 16 mai 2022 et qui remplissent les conditions légales requises pour l’exercice du service militaire, recevront un avis des autorités administratives locales et sont appelés à remplir le formulaire de recensement, et ce à partir du début de l’opération de recensement le 13 décembre, via le site www.tajnid.ma, est-il indiqué.

Le même département a souligné que les jeunes qui n’ont pas été invités à remplir le formulaire, et qui désirent accomplir le service militaire, peuvent également se renseigner sur le même site, à compter du 13 décembre.

Par ailleurs, les jeunes MRE désireux d’accomplir le service militaire sont priés de s’informer auprès des autorités administratives locales les plus proches de leurs domiciles ou auprès des services créés dans les préfectures, les provinces et les préfectures d’arrondissement ou encore à travers le site électronique “tajnid.ma”

Source : Bladi