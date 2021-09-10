صور: منير امحيمدات

هنأ “منسق التجمع الوطني للأحرار بكندا” عزيز أخنوش، رئيس الحزب، بتصدر نتائج اقتراع 8 شتنبر 2021.

ووجه عبد الرحيم خي بابا، منسق “الأحرار” بكندا، تهنئة إلى رئيس الحزب “بمناسبة الفوز المستحق الذي حققه حزب التجمع الوطني للأحرار”.

Abderrahim khouibaba

وقدم منسق الحزب بكندا هذه التهنئة باسمه و”نيابة عن كافة أعضاء تنسيقية الحزب بكندا ومناضليه”، متمنيا لرئيس التجمع الوطني للأحرار “كامل التوفيق والسؤدد في مهامكم الجديدة في تدبير الشأن العام ببلدنا الحبيب، تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس”.

وورد في نص الرسالة أن “الثقة الشعبية التي حظي بها حزب التجمع الوطني للأحرار في هذه الاستحقاقات التشريعية والجماعية، والمشاركة الهامة للكتلة الناخبة في هذا المسار السياسي لدعم الحزب من أجل تحقيق التغيير المنشود، تعكس بجلاء مصداقية الخطاب السياسي الذي دافعتم عنه منذ انطلاق الحملة الانتخابية والوزن الذي يتمتع به التجمع الوطني للأحرار في المشهد السياسي الوطني”.

كما ذكرت الرسالة أن تصدر الحزب للنتائج يعبر عن “الحنكة السياسية والكفاءة المشهود بهما لرئيس الحزب ممارسة وتدبيرا”، منذ توليه خدمة قضايا الحزب.

وتابعت الرسالة قائلة: “بكل تأكيد، فإن أطر تنسيقية الحزب بكندا التي ظلت دوما في تواصل مع أنيس بيرو، منسق الجهة 13، معبأة لخدمة الوطن والدفاع عن مصالحه العليا لدى الفاعلين الرسميين وغير الحكوميين في أكثر من مناسبة”.

وتعهد منسق “الأحرار” بكندا بـ”الاستمرار في الانخراط في المرحلة الجديدة التي ستعرفها بلادنا بعد هذا الاستحقاق الدستوري الذي أشاد به المراقبون الدوليون الذين واكبوه عن قرب، بغية الترويج لخصوصية النموذج المغربي إقليميا وقاريا ودوليا”.انتخابات 2021عزيز أخنوش كندا منسق التجمع الوطني للأحرار