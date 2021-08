Elections 2021 – Maroc : sportifs et artistes candidats sous diverses étiquettes visent un siège au Parlement

Ambitieux. Au Maroc, plusieurs artistes et sportifs ont présenté leurs candidatures aux élections du 8 septembre sous diverses couleurs partisanes.

Le Parti authenticité et modernité (PAM) a ainsi choisi de présenter le président du Wydad de Casablanca, Saïd Naciri, dans la circonscription de Casa-Anfa, tandis que le Parti de l’Istiqlal (PI) a décidé de présenter à Berkane le président de la Renaissance sportive de Berkane, Hakim Benabdellah, le Mouvement Populaire (MP) l’ancien champion de full-contact, Mustafa Lakhsem qui se présentera dans la circonscription de Skhirat-Temara.

Pour sa part, le Rassemblement national des indépendants (RNI) a choisi de présenter l’ancien président du club du Raja de Casablanca, Mohamed Boudrika, dans la circonscription d’El Fida-Mers Sultan, et du président du Chabab de Mohammedia, Hicham Aït Menna, dans la circonscription de Mohammedia. Il a également décidé de présenter le président du Mouloudia d’Oujda, Mohamed Houar, comme tête de liste dans la capitale de l’Oriental.

+ Faire entendre la voix des sportifs et artistes marocains +

Mustafa Lakhsem a indiqué le site arabophone Hespress.com, qu’entrer dans le monde de la politique et des élections permet de « faire entendre la voix des sportifs marocains aux responsables, car les politiques sportives actuelles exigent des modifications fondamentales ».

« Il y a une opportunité unique pour le changement, c’est l’échéance électorale, c’est ce qui nous a poussé à entrer en contact avec les partis politiques », a-t-il souligné, ajoutant que de « nombreux sportifs font l’objet d’injustice sans que personne ne les défende en plus de certaines pratiques politiques que nous n’apprécions pas vraiment ».

Côté artistes, une source officielle au sein du RNI dans la région de Casablanca-Settat a fait savoir que la comédienne Fatima Khair a été désignée pour conduire la liste régionale du parti de la colombe lors des élections du 8 septembre.

Dans une déclaration à la presse l’actrice Fatima Khair a relevé que « la participation des artistes aux élections soulève toujours des questions dans l’opinion publique, contrairement à celle d’autres professionnels ».

Elle a ajouté que « dans les faits, l’artiste exerce la politique à travers l’art dramatique, qui touche aux problèmes de la société », soulignant que « le changement vient de la décision politique et non pas des représentations artistiques. Car généralement l’artiste ne fait que montrer les problèmes sociaux et les précarités dans la société ».

Source : Article19.ma