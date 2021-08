Elections 2021 : Voici les candidats du PAM pour les législatives

Le PAM, un des acteurs principaux de la scène politique marocaine, a rendu publics la majorité des noms de ses candidats têtes de liste pour les prochaines législatives du 8 septembre. Voici les profils annoncés.

L’identité des têtes de liste du PAM pour les législatives a été révélée sur plusieurs étapes. Médias24 les a regroupés dans un seul article, qui sera mis à jour au fur et à mesure que la liste sera complétée par le PAM.

Selon les chiffres communiqués par le parti, 48% des candidats sont de nouveaux candidats au nom du PAM. Huit des 92 têtes de listes ont moins de 40 ans.

La liste est dominée par les hommes d’affaires avec 56% de l’ensemble. 9% d’entre eux sont des promoteurs, les agriculteurs viennent en deuxième position avec 8%.

Les candidats qui ont un niveau d’études supérieures représentent 62%, ceux qui ont un niveau d’études secondaires 25%, tandis que ceux qui ont un niveau d’études primairez est de 8%.

Listes régionales

– Casablanca-Settat : Najoua Koukouss, membre du conseil communal de Casablanca et membre du conseil de l’arrondissement de Sidi Othmane à Casablanca, présidente de l’organisation des jeunes du PAM et doctorante en droit.

– Rabat-Salé-Kénitra : Latifa Lablih, membre du conseil national du PAM et cadre au sein du conseil de la concurrence.

– Tanger-Tétouan-Al Hoceima : Kouloub Faitah, avocate au barreau de Tanger.

– Béni Mella-Khénifra : Jaouhara Bousjada, membre MP du conseil régional de Béni Mellal-Khénifra et membre du conseil de la commune Souk Essabt dans la province de Fkih Ben Saleh.

– Marrakech-Safi : Nadia Bouzandoufa, coordinatrice de l’organisation des femmes du PAM dans la province de Safi, membre du conseil national du PAM, syndicaliste et professeure de l’enseignement secondaire.

– Fès-Meknès : Ilham Essaki, actrice associative, docteure en droit et enseignante à l’Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé.

– Drâa-Tafilalet : Imane Lamaoui, architecte à Ouarzazate.

– Souss-Massa : Hanane El Massi, pharmacienne à Taroudant.

– Laâyoune-Sakia El Hamra : Lalla El Hajja Joummani, cheffe de division dans l’agence de promotion et de développement économique et social des provinces du sud, ingénieure et diplômée du MBA ENPC-EHTP.

– Dakhla-Oued Eddahab : Chaiaa El Dabyani.

– Oriental : Houria Didi, membre du conseil régional de l’Oriental, membre du conseil national du parti et avocate.

– Guelmim-Oued Noun : Yasmina Haji.

Casablanca-Settat

– Anfa : Saïd Naciri, député PAM de la même circonscription (2016-2021) et ex-député de la circonscription de Zagora (2011-2016), membre du conseil régional de Casablanca-Settat et président du Wydad Athletic Club.

– El Fida-Mers Sultan : Mohammed Touimi Benjelloun, député PAM de la même circonscription, vice-président de la chambre des représentants, membre du conseil communal de Casablanca et médecin biologiste.

– Aïn Sebaa-Hay Mohammadi : Adil El Bitar, député PAM de la même circonscription, membre du conseil régional et secrétaire préfectoral du PAM à Aïn Sebaa-Hay Mohammadi, et notaire.

– Hay Hassani : Salah Eddine Chenguiti, secrétaire du conseil régional de Casablanda-Settat, et notaire.

– Aïn Chok : Abdelhak Chafik, député PAM de la même circonscription et ex-député MP (2007-2011) de la circonscription de Nouceur.

– Sidi Moumen-Sidi Bernoussi : Ahmed Brija, député PAM (2011-2021) et ex-député RNI(2007-2011), membre du conseil communal de Casablanca, membre du conseil provincial de Casablanca et secrétaire provincial du parti.

– Ben Msik : Mustapha Jaddad, avocat.

– Moulay Rachid : Mohammed Jbiel, député PAM de la même circonscription et membre du conseil régional de Casblanca-Settat.

– Nouaceur : Abderrahim Bendou, secrétaire régional du parti à Casablanca-Settat et homme d’affaire.

– Mediouna : Salah Eddine Aboulghali,député PAM de la même circonscription, membre du conseil régional de Casablanca-Settat et ex-secrétaire régional du parti.

– Mohammedia : Tahar Bimezzagh, député de la même circonscription et entrepreneur.

– Settat : Larbi Herrami, membre PAM de la chambre des conseillers et président du conseil de la commune de Sidi Hajjaj dans la province de Settat. Le siège est actuellement occupé par son fils Hicham Herrami.

– Benslimane : Rabii Lambarki, premier vice-président MP du conseil de la commune de Melila dans la province de Benslimane.

– Berrechid : Nourreddine Elbidi, député PAM de la même circonscription, deuxième vice-président du conseil de la commune de Berrechid et président du Club Athletic Youssoufia Berrechid.

– El Jadida : Mohammed Mohaddab.

– Sidi Bennour : Abdelfattah Ammar, président sortant de la chambre d’agriculture de la région Casablanca-Settat et secrétaire provincial du parti à Sidi Bennour. Le siège aujourd’hui est occupé par Bouchaib Ammar du PAM.

Rabat-Salé-Kénitra

– Rabat-Océan : Mehdi Bensaïd, membre du bureau politique du PAM, ex-député (2011-2016) et ex-président de la commission des affaires étrangères à la première chambre.

– Rabat-Chellah : Adib Benbrahim, membre PAM du conseil de l’arrondissement d’Agdal à Rabat, membre du conseil national du parti et considéré comme l’expert économique du PAM.

– Salé-Medina : Rachid El Abdi, député (2011-2021) de la même circonscription et président du groupe parlementaire du PAM à la chambre des représentants.

– Sala Al Jadida : Mohammed Benatia, député de la même circonscription, membre du conseil communal de Salé et membre du conseil de l’arrondissement de Hssaine à Salé.

– Kénitra : Faouzi Châabi, fils de feu Miloud Châabi, député PAM de la même circonscription et ex-député PPS (2007-2011) de la circonscription Rabat-Chellah..

– El Gharb : Abdelaziz El Bouhssaini, président de la commune de Oued El Makhazine dans la province de Kénitra et membre du conseil provincial de Kénitra.

– Skhirat-Temara : Mohammed El Hilali, député PAM de la même circonscription et président du conseil de la commune de Sabah dans la province de Témara.

– Khemisset-Oulmès : Mohammed Chrourou, député PAM de la même circonscription et président du conseil de la commune de Oulmès dans la province de Khemisset.

– Tiflet-Romani : Rahhou El Hilaa, député PAM (2011-2021) et ex-député PPS (2007-2011) de la même circonscription, et président du conseil de la commune de Aïn Sbit dans la province de Khemisset.

– Sidi Kacem : Saâd Ben Zeroual, député PAM de la même circonscription et président du conseil provincial de Sidi Kacem.

– Sidi Slimane : Lahcen Aouad, coordinateur provincial du PAM à Sidi Slimane et journaliste.

Marrakech-Safi

– Marrakech-Medina : Fatima Zahra Mansouri, ex-maire PAM de la ville de Marrakech, députée de la circonscription Medina-Sidi Youssef Ben Ali (2011-2021), membre du conseil communal de Marrakech et membre du bureau politique du PAM.

– Marrakech-Gueliz : Fatima-Zahra Bentaleb, membre PAM de la chambre des conseillers issue de la chambre d’agriculture de Marrakech-Safi.

– Essaouira : Asmae Chaâbi, député PAM de la même circonscription et fille de feu Miloud Chaâbi.

– El Haouz : Ahmed Touizi, vice-président du conseil régional de Marrakech-Safi, président de la commune d’Aït Aourir dans la province d’EL Haouz.

– Chichaoua : Moulay Hicham El M’Hajri, député PAM de la même circonscription et secrétaire provincial du parti à Chichaoua.

Fès-Meknès

– Fès-Nord : Khadija Hjoubi, acteure associative.

– Fès-Sud : Aziz Lebbar, député PAM de la circonscription Fès-Nord, président du conseil régional du tourisme de Fès et hôtelier.

Souss-Massa

– Taroudant-Nord : Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, député de la même circonscription (2011-2021), membre du conseil régional de Souss-Massa et avocat.

– Taroudant-Sud : Khalid Hatimi, PDG d’Atlas Bottling Company filiale de Diana Holding.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima

– Chefchaouen : Abderrahim Bouazza, président PAM du conseil provincial de Chefchaouen et président du conseil de la commune de Bni Smih la province de Chefchaouen depuis 2003.

– Al Hoceima : Mohammed El Hammouti, député PAM de la même circonscription, président de la commission des élections au PAM.

– Tanger-Asilah : Adil Dfouf, membre du conseil communal de Tanger et entrepreneur dans le secteur du textile.

– Tétouan : Mohammed Larbi Ahnine, député PPS de la même circonscription, président de la commune d’Azla dans la province de Tétouan et membre du conseil provincial de Tétouan.

– M’diq-Fnideq : Mohammed Larbi Lamrabat, président du conseil provincial de M’diq-Fnideq.

– Larache : Mohammed Hamani, ex-député USFP (2011-2016) de la même circonscription, membre du conseil de la commune de Sahel dans la province de Larache.

– Ouazzane : Larbi Lamharchi, membre de la chambre des conseillers, président du conseil provincial de Ouazzane. Le siège est occupé actuellement par sa fille Wiam Lamharchi.

Drâa-Tafilalet

– Errachidia : Abdallah El Omari, fils de l’ex-député RNI de la même circonscription Mustapha El Omari.

– Tinghir : Hassan Bouargalne, député PAM (2011-2021) de la même circonscription.

Lâayoune-Sakia El Hamra

– Tarfaya : Ezzaoui Sidi Ahmed, coordinateur régional du PAM dans la région de Lâayoune-Sakia El Hamra.