Maroc. Aéronautique : À la conquête de nouveaux marchés

Mardi 17 Aout 2021 – Par Finances News





• Moulay Hafid Elalamy a entamé, récemment, son roadshow pour promouvoir la plateforme aéronautique marocaine auprès des industriels américains.



• Une approche qui s’inscrit dans la nouvelle stratégie du secteur, pilotée par le ministère de l’Industrie et le GIMAS.





Le secteur de l’aéronautique au Maroc s’oriente vers de nouvelles orientations stratégiques imposées par les défis pressants de la décarbonation, mais aussi des délocalisations des multinationales.



En effet, si le secteur au Maroc souhaite faire partie de la carte industrielle de demain et renforcer son positionnement, il devra adapter ses process aux nouveaux enjeux.



L’entrée en vigueur de nouvelles conditions d’export, par exemple, à l’image de la taxe carbone en Europe, fait partie des défis majeurs auxquels le secteur sera confronté. De même que l’industrie aéronautique mondiale sous l’impulsion des constructeurs et donneurs d’ordres a de plus en plus la volonté de renforcer le voyage «propre». Adopter une transition dans son modèle industriel, devient donc une nécessité pour le Royaume, car faisant partie d’une chaîne de valeur mondiale et interconnectée.



À la conquête de nouveaux marchés



L’objectif est clair pour nos responsables : «Préserver ce qui a été acquis durant ces 20 dernières années, et continuer à développer le secteur». Pour se faire, une nouvelle stratégie pilotée par le Groupement des industries marocaines aéronautique et spatiales (GIMAS), et baptisée «Le Maroc Aéronautique 4.0» a été mise en place, et dans laquelle

la conquête de nouveaux marchés est l’un des piliers majeurs. A ce sujet, Moulay Hafid Elalamy, ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, vient d’achever une visite de travail aux États-Unis pour promouvoir le secteur auprès des investisseurs américains et faire connaître la plateforme aéronautique marocaine.



Taoufik Moucharraf, directeur de la communication auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, a déclaré que «Le déplacement du ministre s’inscrit dans le cadre de la recherche de nouveaux marchés pour renforcer la supply chain locale via l’implantation de projets d’investissements qui sont liés notamment aux fournisseurs de Boeing».



Lors de cette tournée, le ministre s’est entretenu à Seattle avec le président et CEO de Boeing Commercial Airplane, Stanley A. Deal, sur les perspectives de développement de l’écosystème Boeing au Maroc, ainsi qu’avec le vice-président exécutif de Boeing et le président-Directeur général de la filiale Boeing Commercial Airplanes (BCA). Les entretiens ont porté également sur les avancées de l’écosystème et les perspectives de son renforcement au Maroc.

Des échanges encourageants, selon Taoufik Moucharraf : «Les réunions avec les responsables de Boeing et les avionneurs américains ont été riches et assez prometteuses. Elles ont notamment porté sur le renforcement de la présence de Boeing au Maroc et de son écosystème. Nous nous attendons à de bonnes perspectives».



D’autres réunions tout aussi importantes ont été tenues, notamment avec le directeur Développement des fournisseurs à l’international du «Groupe Collins», Robert Hupfer, ainsi qu’avec le leader aéronautique, Parker Aerospace, sur les perspectives de partenariat au Maroc.



In fine, le Maroc continue de fournir des efforts considérables afin de permettre à son tissu industriel, de manière globale, et celui de l’aéronautique en particulier, de poursuivre son intégration dans la chaîne de valeur internationale en vue de se relever de cette crise sanitaire et économique.



B.C Les enjeux de la nouvelle stratégie industrielle

Le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales a annoncé le lancement du programme «Le Maroc aéronautique 4.0» décliné en 3 phases.

La première porte sur la création d’un projet d’accompagnement Industrie du futur 4.0. En second lieu, il s’agit, de capitaliser sur le savoir-faire et les méthodes déployées dans les différentes entreprises afin de créer un écosystème complet permettant la formation, l’échange et le benchmark inter-sociétés. Et enfin, de déployer des synergies entre experts en technologies et offreurs de solutions, sur un principe de «Local to local».

Source : Finances News