Tétouan: Ouverture du troisième campus de l’Ecole 1337

Le Groupe Tanger Med portera, à travers sa Fondation, la création d’un troisième campus baptisé « 1337 MED », qui ouvrira ses portes à partir de l’automne 2021 dans la zone d’activité Tétouan Shore, à proximité de Cabo Negro. Il offrira une formation en développement informatique et codage totalement gratuite, accessible à tous, sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique, ouverte 24h/24h et 7j/7j, indique un communiqué de l’Agence spéciale Tanger Med (TMSA).

Fruit d’un partenariat avec l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), le campus « 1337 MED », troisième du genre après ceux situés à Khouribga et Benguerir, est équipé de 150 postes, 1337 MED augmentera sa capacité à 210 postes dès 2023, avec pour ambition, de former près de 650 étudiants.

La même source relève que Tanger Med déploie cette formation inédite d’excellence, gratuite et sans prérequis de diplôme ou de connaissances en informatique dans la région, notant que le groupe versera également des bourses de vie aux étudiants, afin de couvrir leurs frais d’hébergement, dynamisant par la même occasion l’économie locale.

Dans le cadre de ce partenariat, l’UM6P apportera le soutien technique et pédagogique nécessaires pour le lancement et la gestion durable de cette nouvelle antenne des Ecoles 1337. Les jeunes de la région bénéficieront ainsi d’une formation de haut niveau et de l’accès à un réseau international de développeurs informatiques.

Dans un souci permanent d’amélioration de l’employabilité, notamment des jeunes actifs, 1337 MED participera à aligner les compétences digitales exigées par le marché de l’emploi et la disponibilité réelle de ces compétences au sein du deuxième pôle économique du pays.

Le lancement de 1337 MED vient enrichir le maillage du réseau national tant en capacité qu’en distribution géographique avec, désormais, une offre de formation d’Architecte en technologie du numérique dans la région Nord du Maroc.

L’école 1337 est exclusivement orientée vers la formation au coding et à la programmation informatique. Totalement gratuite, ouverte 24h/24h et 7j/7j, la pédagogie de l’école est basée sur trois piliers essentiels : l’apprentissage en peer- to-peer (l’apprentissage entre pairs), la gamification et la progression pour que chaque étudiant développe ses compétences, et le décloisonnement temporel. Elle est membre du réseau international 42.

Source : Media 24