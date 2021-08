Afghanistan : les événements du 20 août

Cinq jours après la chute de Kaboul et la prise de pouvoir des talibans, les évacuations se poursuivent. Ici et là, des manifestations de protestation d’habitants, qui craignent pour leurs libertés futures, s’organisent.

Le porte-parole du Pentagone John Kirby a estimé qu’Al-Quaida était toujours une menace en Afghanistan (ALEX WONG/AFP)

22h45. Des Américains frappés par les talibans. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré aux membres de la Chambre des représentants, lors d’un appel téléphonique cet après-midi, que des Américains ont été battus par les talibans à Kaboul, selon CNN.

22h35. Afghanistan : derrière la communication, les talibans ont-ils déjà montré leur vrai visage ? Depuis qu’ils sont arrivés à Kaboul, les talibans veulent montrer un visage conciliant à la face du monde. Mais les témoignages d’exactions fleurissent déjà dans la capitale comme dans les régions qu’ils contrôlent depuis plusieurs semaines.

22h24. Pour le Pentagone, Al-Qaïda est toujours présent. « Nous savons qu’Al-Qaïda est présent en Afghanistan, tout comme l’EI, et nous en parlons depuis un certain temps », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby aux journalistes vendredi. Lors de sa conférence de presse plus tôt dans la journée, Joe Biden avait questionné un journaliste : « Quel intérêt avons-nous en Afghanistan maintenant qu’Al-Qaïda a disparu ? ». Interrogé sur le décalage entre ses propos et ceux du président, John Kirby a tenté de nuancer ses propos en déclarant : « Ce que nous croyons, c’est qu’il n’y a pas une présence suffisamment importante pour mériter une menace pour notre pays, comme c’était le cas le 11 septembre, il y a 20 ans. »

22h10. Le deuxième avion espagnol avec des exfiltrés d’Afghanistan arrive à Madrid. Les 110 Afghans ont quitté Kaboul, en passant par Dubaï puis ont atterri à la base militaire de Torrejon de Ardoz, au nord-est de Madrid, où est installé le centre d’accueil des Afghans qui ont travaillé pour l’Union européenne et leurs familles.

22 heures. Les évacuations américaines ont repris après une interruption de plusieurs heures. « Les vols ont repris et les vols militaires américains à destination du Qatar et d’autres lieux décollent, et d’autres vols décollent à destination de Kaboul à l’heure où je vous parle », a déclaré à la presse le général Hank Taylor, de l’état-major américain. Il a précisé que certains vols seraient dirigés vers l’Allemagne, où les États-Unis disposent de nombreuses bases militaires. L’interruption serait liée à une saturation de certaines bases américaines dans la région, notamment au Qatar.

21h45. Des soldats américains sont sortis de l’aéroport de Kaboul pour récupérer 169 personnes à proximité selon Pentagone. « En peu de temps et en parcourant une courte distance, certains soldats ont été en mesure de sortir et de les récupérer et de les ramener » dans l’aéroport, a expliqué le porte-parole du ministère de la Défense, John Kirby. Joe Biden avait évoqué plus tôt « 169 Américains entrés dans l’aéroport avec l’aide de militaires », mais John Kirby n’a pas confirmé qu’il s’agissait d’Américains.

21h38. Erdogan appelle l’UE à respecter ses engagements en matière de migrations. « Déclarer la Turquie comme un pays tiers sûr n’exonère pas l’UE de ses engagements internationaux », a affirmé le chef de l’État turc lors d’un entretien téléphonique avec le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis. La Grèce avait déclaré mercredi qu’elle pourrait renvoyer en Turquie, qu’elle avait qualifié de « pays sûr », les Afghans déboutés de leur demande d’asile en Grèce. Un accord signé en 2016 entre Ankara et l’UE prévoit le renvoi des îles grecques vers la Turquie des « migrants irréguliers ». Mais Ankara reproche régulièrement à l’UE de ne pas remplir ses obligations découlant de cet accord.

21h10. La base américaine au Qatar saturée d’évacués, les vols suspendus plusieurs heures à Kaboul. Les évacuations de civils ont été suspendues pendant plusieurs heures à l’aéroport de Kaboul, en raison de la saturation des bases américaines dans le Golfe, notamment au Qatar, vers où les évacués sont dirigés dans un premier temps, a admis vendredi un responsable du Pentagone. « Il y a eu une période considérable aujourd’hui (…) pendant laquelle il n’y a eu aucun départ », déclare à la presse le général Dan DeVoe, du commandement militaire chargé du transport aérien, Air Mobility Command. « Depuis une demi-journée, le rythme est beaucoup plus lent », a-t-il admis. Les évacuations viennent seulement de reprendre.

21h00. Le retour de la peur pour les femmes. Malgré les déclarations rassurantes de leurs porte-parole, les forces islamistes sont soupçonnées de vouloir soumettre les Afghanes à un régime les privant de leurs droits, comme dans les années 1996-2001.

20h55. Ce qu’il faut retenir de l’allocution de Joe Biden. Voici les principaux éléments à retenir, après que le président américain s’est présenté pour la deuxième fois devant les caméras pour faire le point sur la situation en Afghanistan depuis la prise de pouvoir des talibans.

Joe Biden a estimé que les États-Unis étaient en train de mettre en œuvre l’opération d’évacuation la plus délicate de leur histoire.

« Je ne peux pas promettre ce qu’en sera l’issue finale », a-t-il reconnu, indiquant par ailleurs qu’il y aura peut-être des pertes.

Joe Biden a affirmé que les États-Unis ont évacué 13 000 personnes d’Afghanistan depuis le 14 août, et 18 000 depuis juillet, avec des milliers en plus évacués sur des vols privés « mis en œuvre par le gouvernement américain ». Il assure néanmoins ne pas savoir précisément combien d’Américains se trouvent encore sur place.

Le président américain a déclaré que l’évacuation de l’ambassade de France a été mise en œuvre sous surveillance américaine. On ignorait cet élément jusqu’à présent.

Enfin il a assuré que ce retrait chaotique n’affectait pas la crédibilité des États-Unis sur la scène internationale.

20h43. « Pas d’autre choix que d’offrir l’asile sans conditions ». Une tribune regroupant notamment les comédiennes Agnès Jaoui et Salomé Lelouch, l’autrice Virginie Despentes ou encore la journaliste Giulia Foïs, réclame au chef de l’État un « accueil inconditionnel » des femmes afghanes et de leurs proches.

20h32. Des Américains sont-ils empêchés de se rendre à l’aéroport de Kaboul par les talibans ? Répondant aux interrogations des journalistes, Joe Biden dit n’avoir aucun élément qui tendrait à prouver cela.

20h16. Joe Biden affirme que les Américains ont contribué à l’évacuation de l’ambassade de France. « Nous avons assuré la surveillance du convoi français amenant des centaines de personnes de l’ambassade de France à l’aéroport », a-t-il déclaré ce soir.

20h06. Nos alliés « ne remettent pas en question notre crédibilité », a également assuré Joe Biden durant son allocution. Il a cité ses alliés du G7, qui se réuniront la semaine prochaine.

20h02. « Imaginez qu’Oussama Ben Laden ait lancé une attaque contre les États-Unis. Vous croyez que nous serions en Afghanistan », répond-il à un journaliste qui l’interroge sur ces vingt ans de présence américaine. « Cette guerre a coûté mille milliards de dollars, rappelle ensuite le président américain pour justifier le retrait. Pensez-vous que nous devrions maintenir toutes nos forces sur place ? »

20h00. « Je demande à tous les Américains de me rejoindre pour prier pour la vie de ces personnes, soldats, qui agissent pour défendre les nôtres, termine Joe Biden. Une fois que cette tâche sera terminée, nous finirons notre retrait d’Afghanistan », conclut-il, avant d’accepter de répondre aux questions des journalistes.

19h57. « Nous avons une mission à accomplir en Afghanistan », poursuit Biden, qui évoque là les opérations d’évacuation, sans pouvoir en garantir « l’issue finale ».

19h54. « Pour tous les ressortissants américains qui veulent rentrer chez eux, vous rentrerez chez vous », promet le président américain. « Je mobiliserai toutes les ressources nécessaires », poursuit-il, indiquant que les forces américaines sont en contact avec les Talibans. « Des Américains ont rencontré des problèmes, nous avons réussi à les résoudre. Toute attaque contre nos forces armées recevra une réponse très ferme ».

19h52. 7000 civils évacués jeudi, continue de Joe Biden, qui concède que les États-Unis ignorent combien d’Américains se trouvent sur place au total.

19h50. Joe Biden prend la parole pur la deuxième fois depuis la prise de Kaboul par les Talibans. « Nous avons 6000 soldats sur le terrain qui se chargent de la sécurité. C’est une des évacuations aériennes les plus complexes de l’histoire. Nous avons évacué plus de 13 000 depuis le 14 août. » Le président amé

19h45. Un quatrième avion d’exfiltrés a atterri à Roissy. Plus de 600 personnes ont été rapatriées en France au total.

19h38. La Fédération internationale des journalistes est submergée d’appels. « La panique et la peur » règnent chez les journalistes afghans, particulièrement chez les femmes, rapporte la Fij, qui indique avoir reçu « des centaines de demandes d’aide » de professionnels de l’information sur place, pour demander une évacuation ou de l’assistance. « Le suivi de la situation sur le terrain par la FIJ et les nombreuses demandes de soutien d’urgence révèlent la panique et la peur au sein de la communauté des médias afghans », s’alarme l’organisation internationale, qui a créé un fonds spécial pour leur venir en aide.

19h25. Plus d’évacuations américaines depuis 8 heures ? Un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré à CNN que la pause des vols d’évacuation à Kaboul sera bientôt levée. Selon la correspondante de CNN Clarissa Ward, aucun avion américain n’a quitté l’aéroport de Kaboul pendant environ huit heures.

19 heures. Le discours de Joe Biden à suivre dans notre direct. Le président américain va s’exprimer ce vendredi soir sur la situation humanitaire et militaire en Afghanistan, où des milliers d’américains et d’Afghans tentent de fuir le pays. Le locataire de la Maison Blanche essuie des critiques concernant la gestion de ces évacuations.

18h42. « Nous voulons savoir si les États-Unis prévoient toujours d’évacuer Kaboul le 31 août ». Des ONG appellent Joe Biden à repousser le départ des soldats américains d’Afghanistan. Ces organisations de défense des droits humains ont appelé vendredi Joe Biden à repousser la date butoir du retrait américain, que le président n’envisage pour le moment de reporter que s’il reste encore des citoyens américains à évacuer. « Nous espérons que le président Biden annoncera un report du départ des forces américaines, pour que davantage d’Afghans à risque puissent être évacués », a-t-elle ajouté Sarah Holewinski, directrice du bureau de Washington de Human Rights Watch.

18h31. Le gouvernement britannique se défend face aux critiques. « Nous travaillons d’arrache-pied à l’aéroport international Hamid Karzai pour évacuer le plus grand nombre de personnes possible le plus rapidement possible et nous commençons désormais à voir de bons progrès dans l’évacuation des personnes éligibles » au départ vers le Royaume-Uni, a déclaré Boris Johnson dans une vidéo postée sur Twitter. Parmi ces personnes, les Afghans ayant travaillé pour les autorités britanniques. Son gouvernement a été vivement critiqué pour ne pas avoir anticipé la prise de pouvoir des talibans et évacué plus tôt du pays davantage de Britanniques et d’Afghans craignant pour leur sécurité.

18 heures. Al-Qaïda bientôt de nouveau à l’action ? « Je pense que c’est une question de temps, et ce sera plus tôt que tard, parce que je pense que beaucoup de terroristes qui ont fui l’Afghanistan maintenant vont revenir », a déclaré l’ancien directeur du renseignement américain James Clapper au micro de CNN. « Je pense qu’il sera très difficile pour la communauté du renseignement, qui n’est pas présente sur le terrain, d’observer la situation depuis l’autre côté de l’horizon », a-t-il estimé.

17h55. Des drapeaux talibans levés au Pakistan, avant d’être retirés. Selon des médias locaux, le drapeau de l’Émirat islamique d’Afghanistan a flotté sur une mosquée d’Islamabad. Le commissaire adjoint d’Islamabad, Hamza Shafqat, a déclaré qu’il était interdit de hisser de tels drapeaux et que des mesures seraient prises conformément à la loi en les retirant. Il a ensuite annoncé sur Twitter qu’ils avaient été retirés.

17h33. La Pologne en charge d’une opération d’évacuation de l’Otan. La Pologne sera responsable de l’opération d’évacuation de 300 citoyens afghans qui, ces dernières années, ont travaillé avec l’OTAN, a fait savoir le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Par ailleurs, 130 personnes évacuées d’Afghanistan sont déjà arrivées en Pologne et une centaine d’autres sont attendues dans la nuit de vendredi. Le gouvernement a fait savoir que tous les citoyens polonais qui ont contacté le ministère des Affaires étrangères ont été évacués.

17h27. Il y avait 823 personnes à bord du vol d’évacuation objet de la photo emblématique. Le Pentagone a révélé vendredi que l’avion de transport militaire parti de Kaboul, aperçu sur une photo montrant des centaines d’Afghans entassés à même le sol de l’appareil, avait transporté un nombre total record de 823 passagers. Une première estimation qui faisait état de 640 personnes. Il s’agit d’un record pour un avion de transport militaire C-17 Globemaster III, plus du double de la capacité normale de ce gros porteur. L’avion « a transporté en toute sécurité 823 Afghans de l’aéroport international Hamid Karzai », a assuré le commandement militaire américain qui, déjà mardi, avait tenté d’adoucir l’idée de précipitation et de chaos régnant autour de ces évacuations. Cette image « témoigne de l’humanité de nos soldats dans leur mission », avait affirmé le général Hank Taylor au nom du Pentagone.

Source : Le Parisien