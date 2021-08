Ça s’est passé un…21 août

21 août 1192 : Fondation du shogunat

Le 21 août 1192, au Japon, Yoritomo, du clan des Minamoto, fonde à son profit le shogunat, une institution destinée à un grand avenir.

Au côté de l’empereur, cantonné dans un rôle symbolique et religieux, le shogun, ou maire du palais, exerce la réalité du pouvoir en s’appuiyant sur une classe combattante fortement hiérarchisée.

L’archipel devient une société féodale comparable à celles qui existent à la même époque en Occident. C’est la seule féodalité non-européenne qui ait jamais existé !

Le 21 août 1415, le roi du Portugal Jean 1er s’empare de la ville de Ceuta, sur la côte méditerranéenne du Maroc. C’est le début de l’expansion outre-mer des Occidentaux.

La bataille de Ceuta est une bataille opposant le sultanat du Maroc au royaume de Portugal en 1415 qui marque le début de l’expansion portugaise, en particulier du Maroc portugais, mais aussi le début de la période des grandes découvertes maritimes.

navigabile moat in the castle of Ceuta, Spain

21 août 1609

Galilée présente au doge de Venise une nouvelle lunette, d’un grossissement égal à huit.

Avant que l’homme ne se lance dans l’espace, il a d’abord fallu que Copernic, Kepler et Galilée prouvent à l’église catholique que la terre est ronde et qu’elle tourne à la fois sur elle même et autour du soleil. Si les russes lancèrent en 1957 le premier satellite non habité, et en 1961 le premier homme dans l’espace, c’est l’américain Neil Armstrong qui posa le premier un pied sur la lune, le 21 juillet 1967. En 1965, la France met en orbite son premier satellite, Astérix. En 1970, la Chine et le Japon se lancèrent aussi à la conquête de l’espace. En 1982, Jean-Loup Chrétien est le premier astronaute français dans l’espace. Aujourd’hui, plus de 4000 satellites sont en orbite autour de la terre.

Florence – Galileo Galilei statue from facade of Uffizi gallery

21 août 1715

Antoine Court réuni près de Nîmes le premier synode des Eglises du Désert. L’église protestante reprend ses activités au grand jour, consacrant l’échec de la politique de répression et d’unité religieuse de Louis XIV.

Close-up of Symbol of Louis XIV the Sun King (Roi Soleil) on the golden gate of Chateau de Versailles with blue sky in the background – Versailles, France

21 août 1808 : Les portugais aidés par les britanniques remportent la bataille de Vimeiro contre l’armée française de Napoléon.

Napoléon Bonaparte est sans doute l’un des personnages les plus controversés de l’histoire de France. Tour à tour traité de génie ou de tyran, de dictateur ou de réformateur, il est encore aujourd’hui détesté ou adoré. On admire son courage, son talent et son pragmatisme. On lui reproche le rétablissement de l’esclavage, la publication d’un code civil misogyne et la responsabilité de la mort d’un million de soldats. Napoléon Bonaparte a donc laissé dans l’histoire une empreinte qui suscite parfois la haine, parfois l’admiration. Son corps repose toujours aux Invalides et les cinéastes contribuent largement à sa notoriété.

Napoleon Bonaparte 1769-1821. Portrait by Francois Gerard. Pushkin Museum, Moscow.

Le 21 juillet 1909 dans le ciel : Meeting de Vichy : que de succès pour Tissandier !

Histoire de l’aviation – 21 juillet 1909. Ce mercredi 21 juillet 1909 est clairement un très bon jour pour le pilote de nationalité française Paul Tissandier qui participe à un meeting d’aviation en Auvergne, ce dernier se déroulant dans le ciel de Vichy sur une semaine. En effet, pas moins de trois trophées vont finir dans l’escarcelle du Parisien au terme de cette journée mémorable le concernant.

Paul Tissandier a assuré un beau spectacle lors de sa sortie dans le ciel, couvrant en un temps de 56 minutes et 32 secondes 2/5 un trajet de 46 kilomètres et signant un triplé en effectuant la meilleure performance dans le Grand Prix de Vichy, le tour de piste et la double traversée de l’Allier.

Pour mener à bien la double traversée du département, Paul Tissandier a eu besoin de seulement 5 minutes et 1 seconde 2/5. 1 minute et 52 secondes est le temps qui lui a été nécessaire pour faire un tour de piste. Quant au Grand Prix de Vichy, il le remporte en ayant mis 23 minutes et 29 secondes pour faire les 20 kilomètres que comptait le trajet.