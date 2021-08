Agadir: un hôpital privé explique un devis qui a scandalisé la Toile (PHOTO)

Le devis d’un hôpital privé d’Agadir a fait le tour des réseaux sociaux, particulièrement via WathsApp et Facebook. Et le total faramineux de ce devis a donné le tournis aux utilisateurs, aux internautes et à tous les citoyens. Tous ont dû écarquiller les yeux, lire et relire, de se faire pincer pour bel et bien s’assurer que le montant de la douloureuse se chiffre exactement à la somme incroyable de… 497.550,00 DH, sonnants et trébuchants.ADVERTISING

De bien entendu, la publication de la photo de ce devis sur les réseaux sociaux, largement partagée, a suscité grande surprise, indignation et colère des Marocains. Aussi la direction de cet hôpital privé de la ville d’Agadir s’est-elle fendue d’un communiqué explicatif sur les raisons de ce montant astronomique.

La première, selon le communiqué, est que le patient est âgé de 76 ans et son état très grave de contamination de la covid-19 nécessitait son hospitalisation le 11 décembre 2020. Et les soins qui lui ont été prodigués ont duré exactement 34 jours au sein de l’établissement hospitalier.

Puis, le patient a bénéficié tout le long de son hospitalisation d’un suivi médical spécial et diversifié pour lequel l’hôpital a mobilisé une équipe médicale, ayant utilisé toutes les techniques modernes afin de soigner le patient. La même source a tenu à préciser que parmi les appareils, ayant servi à s’occuper de l’état grave de ce monsieur, il y en a un qui consomme une grande quantité d’oxygène, pouvant aller jusqu’à 60 litres par minute.

Cette dernière précision démontre que le patient a eu besoin d’une très grande quantité d’oxygène. Ce qui l’a aidé et soutenu dans sa lutte contre sa maladie qui a énormément affecté ses poumons et son système respiratoire, a également souligné le communiqué de l’hôpital .De même, a ajouté ce dernier, le malade avait grand besoin de différents médicaments à la tarification très élevée. Et l’un de ces traitements est Actema IL6, dont le prix d’une une seule dose est de 25.000 DH, a-t-on précisé

Voilà donc ce qu’explique le communiqué de l’hôpital privé d’Agadir concernant le devis qui a fait scandale. Cependant, ledit devis ne donne pas de détails plus amples sur les différentes prestations médicales et leurs honoraires respectives, en ce qui concerne ce malade de 76 ans.

Nous comblons donc cette lacune de l’établissement hospitalier et nous vous donnons les détails, ci-dessous, de ce devis qui a fait et fait toujours polémique, en laissant nos chers lecteurs faire leur propre avis et impressions:

Source : Le Site Infos