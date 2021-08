Attijariwafa bank Europe se mobilise pour accompagner le retour des MRE en facilitant les transferts d’argent : fonds disponibles au Maroc en 2h seulement !

Soucieuse d’offrir la meilleure qualité de service à ses clients, Attijariwafa bank Europe a amélioré ses services de transferts d’argent avec une disponibilité des fonds plus rapide tout en assurant un niveau de sécurité renforcé, et ce afin de faciliter le retour des MRE au Maroc et leur permettre ainsi de profiter sereinement de leurs vacances d’été.

La clientèle d’Attijariwafa bank Europe bénéficie désormais, pour ses transferts d’argent vers le Maroc, des fonds en 2h.

Attijariwafa bank Europe propose de nombreuses solutions de transfert d’argent(2) pour envoyer rapidement de l’argent vers le Maroc : par virement, en ligne, prélèvement automatique, espèces, carte bancaire et chèque.

Toujours dans l’objectif de répondre au mieux aux besoins de ses clients, Attijariwafa bank Europe tend, à moyen terme, à faire évoluer ses canaux de transferts pour une utilisation optimale avec une réception des fonds en temps réel.

Attijariwafa bank Europe poursuit ainsi sa mobilisation constante auprès de ses clients en s’engageant à répondre au mieux à leurs besoins et en mettant tout en œuvre pour faciliter leur quotidien.

Fonds disponibles en 2h vers le Maroc via les solutions de transferts Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces et Trans’carte. Délai à compter de la réception de l’ordre de transfert par Attijariwafa bank Europe. Pour les transferts réalisés du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00, hors jours fériés France et Maroc.

Les produits disponibles depuis la France et la Belgique : Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces, Trans’carte, Trans’vir, Trans’chèque et Trans’prélèv.

Les produits disponibles depuis l’Italie : Trans’compte en agence et en ligne, Trans’espèces, Trans’vir et Trans’prélèv. Les produits disponibles depuis l’Allemagne et l’Espagne : Trans’compte, Trans’espèces, Trans’vir et Trans’prélèv.

Source : Financiel Afrik