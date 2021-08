Afghanistan : 10 dates clés pour comprendre la montée en puissance des talibans

Alors que les talibans progressent en Afghanistan en se rapprochant de Kaboul, la question de leur retour au pouvoir se pose, 20 ans après la chute de leur régime.

Vendredi, les talibans se sont emparés de Kandahar, deuxième plus grande ville du pays. © AFP / AFP

Les talibans ont continué ce samedi leur progression en Afghanistan, prenant le contrôle de la ville de Pul-e-Alam, à 50 kilomètres au sud de la capitale afghane, après s’être emparés de Kandahar et d’Herat, deuxième et troisième plus grandes villes du pays. Les insurgés contrôlent désormais près de la moitié des capitales provinciales afghanes, tombées en seulement huit jours.

De nombreux pays, dont les États-Unis, vont évacuer en catastrophe leurs ressortissants et diplomates. Un premier contingent de US Marines destinés à sécuriser les évacuations est arrivé à l’aéroport de Kaboul et l’ambassade des États-Unis a ordonné à son personnel de détruire les documents sensibles. En tout, 3.000 soldats américains sont attendus dans la capitale d’ici à dimanche soir, indique le Pentagone.

Depuis le début du retrait des troupes américaines, le mouvement fondamentaliste islamiste mène une offensive fulgurante dans tout le pays, vingt ans après le renversement de son régime. Retour sur ces vingt dernières années en 10 dates clés.

27 septembre 1996 : les talibans entrent à Kaboul

Le mouvement des talibans est apparu à l’été 1994 dans le Sud de l’Afghanistan, fondé par le mollah Mohammad Omar, avec une volonté affichée de « pacifier » le pays, au lendemain de l’occupation soviétique. Il est composé d’étudiants, majoritairement pachtounes (l’ethnie afghane majoritaire), formés au courant deobandi, une école de pensée qui prône le retour à « un islam pur », dans des écoles coraniques privées appelées « madrassas » au Pakistan voisin.

Sans attendre, les talibans prennent le contrôle du chef-lieu de la province de Kandahar, le 3 octobre 1994, avant de s’emparer de l’ouest afghan, notamment de la ville d’Herat. Après une première tentative en octobre 1995, ils s’emparent de Kaboul le 27 septembre 1996. Ils y instaurent le régime de l’Émirat islamique d’Afghanistan. À ce moment-là, ils sont encore considérés comme des alliés par l’Occident. La secrétaire d’État américaine, Madeleine Albright, salue même la prise de la capitale afghane comme « un pas positif ».

20 août 1998 : le bombardement américain

En août 1998, les talibans s’emparent de Mazar-i-Sharif, la capitale du Nord, et de Bamyan, capitale des Hazaras chiites. Dans le même temps, les Américains abandonnent le mouvement lorsqu’il refuse de leur livrer Oussama ben Laden qui est tenu pour responsable des attentats contre les ambassades américaines du Kenya et de Tanzanie.

Le 20 août, les Américains bombardent des camps d’entrainement présumés de Ben Laden, dans le territoire taliban. Les talibans se retrouvent isolés sur le plan diplomatique, perdant notamment le soutien de l’Arabie saoudite, l’un des trois seuls pays, avec le Pakistan et les Émirats arabes unis à avoir reconnu son gouvernement.

7 octobre 2001 : après les attentats du 11 septembre, les bombardements américains

En février 2001, le Mollah Omar ordonne par décret la destruction de toutes les statues pré-islamiques, dont les bouddhas sculptés de Bamiyan, dynamités le 9 mars.

Les images font le tour du monde, faisant découvrir à une large partie du grand public l’idéologie radicale du mouvement. Mais l’écho est sans commune mesure avec l’événement qui va suivre. Le 11 septembre 2001, les tours du World Trade Center s’effondrent. Le régime taliban est accusé d’avoir soutenu Al-Qaida, le groupe terroriste auteur des attentats, en refusant de livrer son chef, Oussama Ben Laden.

Le 7 octobre 2001, de premiers bombardements sont menés contre les forces talibanes sur Kaboul, Kandahar et Jalalabad, dans le cadre d’une intervention de la coalition internationale sous l’égide de l’Onu et menée par les États-Unis. En quelques jours, les talibans sont contraints de conclure un accord de reddition avec le nouveau régime intérimaire de Kaboul, mis en place à la suite de la conférence inter-afghane de Bonn, sous l’égide de l’Onu.

9 octobre 2004 : la réorganisation suite à la victoire d’Hamid Karzaï

Trois ans après la chute du régime taliban, dans un climat encore très instable, la Constitution du nouvel État afghan est adoptée le 4 janvier 2004. Le gouvernement du président du pouvoir intérimaire, Hamid Karzaï, ne dispose que d’un pouvoir très limité au-delà de la capitale et il négocie une réconciliation avec les talibans, offrant une amnistie aux combattants qui souhaitent réintégrer la vie civile.

Le mouvement taliban, affaibli, est retranché dans les provinces pachtounes de l’Est et du Sud-Est, frontières avec le Pakistan. Les observateurs s’interrogent même sur une possible « fin des talibans« . Mais le mouvement se restructure, se réarme et multiplie les attentats-suicides, lancés depuis le Waziristan, zone frontalière au Pakistan. À partir de 2007, ils se spécialisent également dans les enlèvements de ressortissants étrangers, afin de poser des ultimatum aux forces engagées dans le pays.

18 août 2008 : 10 soldats français tués dans une embuscade

En 2008, les talibans montrent leur capacité de mener à nouveau des attaques dans Kaboul. Le 27 avril, ils revendiquent une tentative d’assassinat du président Hamid Karzaï, lors d’une parade commémorative dans la capitale, au cours de laquelle trois personnes sont tuées.

Les talibans se rapprochent de plus en plus de Kaboul, et c’est d’ailleurs à une cinquantaine de kilomètres seulement à l’est de la ville qu’une patrouille française, en mission de reconnaissance, tombe dans leur embuscade, le 18 août. L’affrontement avec les insurgés se solde par dix morts et vingt et un blessés parmi les soldats français.

31 décembre 2014 : Avec le départ des troupes étrangères, les talibans accélèrent leurs offensives

Le 31 décembre 2014, le retrait des forces de combat de l’Otan s’achève, sur fond perte de crédibilité de l’engagement étranger. Les troupes de la coalition sont décriées pour avoir provoqué de nombreuses victimes civiles, y compris par le président sortant Hamid Karzaï qui a appelé à l’arrêt des frappes américaines.

Les talibans, auteurs de plusieurs attentats contre les bâtiments officiels et des ambassades des forces étrangères à Kaboul, ont proclamé la « défaite » des forces étrangères. Ils accélèrent leurs offensives de conquête territoriale contre le gouvernement afghan, forts d’un regain d’effectifs de combattants.

23 juillet 2016 : un attentat de l’État islamique à Kaboul inquiète les talibans

Le 23 juillet 2016, un attentat-suicide commis lors d’une manifestation, rassemblant des membres de la minorité chiite hazara à Kaboul, cause la mort d’au moins quatre-vingts personnes. Il est revendiqué par l’organisation État islamique (EI) qui tente de prendre pied en Afghanistan depuis 2015.

L’attentat est dénoncé par les talibans comme une volonté de “monter les différentes ethnies afghanes les unes contre les autres”. Car si, au départ, l’EI est parvenu à recruter parmi leurs combattants, les talibans ne tardent pas à considérer l’organisation comme une menace. Des affrontements de plus en plus violents éclatent entre les deux groupes qui se livrent à une surenchère d’attentats meurtriers.

15-17 juin 2018 : un court cessez-le-feu avec les autorités afghanes

Le gouvernement, déstabilisé et incapable d’assurer la sécurité de la capitale face aux deux groupes rivaux, est contraint de faire un pas vers les talibans. Victorieux face aux tentatives d’avancées territoriales de Daech, le mouvement est aussi l’auteur de multiples attentats à Kaboul : une attaque contre l’hôtel Intercontinental faisant au moins quarante morts le 20 janvier 2018, puis un attentat-suicide à la voiture piégée causant la mort d’au moins cent trois personnes, le 27 janvier.

Ainsi, en mars 2018, le président afghan, Ashraf Ghani, propose de reconnaître les talibans comme une force politique en échange d’une reconnaissance de la Constitution par ces derniers. L’offre est déclinée, au motif qu’elle s’apparente à une reddition. En juin 2018, le chef de l’État proclame pour la première fois un cessez-le-feu dans le conflit avec les talibans qui l’acceptent, mais cela ne dure que trois jours.

29 février 2020 : un accord avec les États-Unis

Le 29 février 2020, après plusieurs mois de discrets échanges, les talibans signent avec les États-Unis, en l’absence du gouvernement afghan, l’accord de Doha, fixant les conditions du retrait des troupes occidentales dans les quatorze mois. Les talibans s’engagent à ne pas attaquer les forces étrangères dans le processus de retrait et à empêcher les groupes tels qu’Al-Qaïda et l’EI d’opérer en Afghanistan. L’accord prévoit l’ouverture de négociations de paix entre les insurgés et le gouvernement afghan.

Mais l’un des termes de l’accord se heurte au refus du régime de Kaboul : la libération de prisonniers talibans avant le début de ces négociations. Finalement, les pourparlers historiques s’ouvrent le 11 septembre en présence du secrétaire d’État américain, après que les autorités afghanes ont relâcher les 400 derniers insurgés de leurs geôles.

9 juillet 2021 : les talibans contrôlent 85% du territoire afghan

L’apparent apaisement est de très courte durée, puisque les talibans lancent une nouvelle offensive en mai 2021, quand le président américain Joe Biden confirme le départ des dernières troupes étrangères du pays d’ici à la fin du mois d’août. Très rapidement, les talibans étendent leur contrôle sur nombre de districts dans les zones rurales, y compris dans le nord du pays, ainsi que sur plusieurs postes-frontières clés.

Si bien que le 9 juillet, le groupe affirme contrôler 85 % du territoire de l’Afghanistan, chiffre contesté par le gouvernement et impossible à vérifier de façon indépendante. Mais leur percée est en revanche incontestable. Les talibans encerclent de grandes villes dont une grande partie tombent bientôt sous leur emprise et se rapprochent de Kaboul.

Source : France Inter