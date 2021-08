Hafida Daoudi : elle fera campagne dans Laval-des-Rapides

Huitième candidat dévoilée par le chef du parti Laval citoyens et candidat à la mairie, Michel Poissant, Hafida Daoudi briguera les suffrages dans Laval-des-Rapides le dimanche 7 novembre prochain.

Pour remporter ce district stratégique où se déploie le nouveau centre-ville lavallois, M. Poissant a jeté son dévolu sur une candidate bardée de diplômes.

Mme Daoudi est notamment titulaire d’une maîtrise en gestion des organisations de l’Université du Québec à Chicoutimi et d’une maîtrise en administration publique, profil pour analyste en ressources humaines (RH), de l’École nationale de l’administration publique (ÉNAP).

Actuellement inscrite à un programme de troisième cycle universitaire, où elle poursuit à l’ÉNAP des études doctorales liées aux RH, celle qui a été consultante en immigration pendant plusieurs années a également dans sa mire le diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en réglementation canadienne et québécoise de l’immigration, dit-on.

Dans un communiqué publié à la mi-avril, Mme Hafida s’«engage à être présente et à l’écoute en s’impliquant activement dans la communauté», elle qui «souhaite offrir un soutien aux organismes de différentes cultures et voir aux besoins et aux intérêts de tous».

Officière municipale agréée

Toujours selon les informations diffusées par son parti, l’aspirante conseillère municipale possède de l’expérience en droit municipal (Loi sur les cités et villes et Code municipal) et a suivi plusieurs formations dispensées par la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec (COMAQ). Détenant le titre d’officière municipale agréée du Québec, Hafida Daoudi a occupé, entre autres fonctions, les postes de greffière adjointe à la ville de Port-Cartier dans la région de la Côte-Nord, greffière au palais de justice de Valleyfield et greffière et secrétaire-trésorière adjointe à la municipalité du village de Val-David, dans les Laurentides.

«Ses expériences de travail lui ont permis d’être en contact avec différents élus ainsi que de développer son savoir-faire en politique», fait valoir la direction de Laval citoyens – Équipe Michel Poissant. De plus, le chef salue l’«approche humaine» de Mme Daoudi qui «cadre aussi parfaitement avec l’esprit de notre parti», termine celui qui se dit «impatient de travailler à la mise en œuvre de projets porteurs» à ses côtés.

Source : Le courrier de Laval