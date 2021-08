Drame – Un immense incendie dévore 2 500 palmiers dans un Oasis à Zagora

Un gigantesque incendie s’est déclaré, mardi 10 Août dans une oasis de la région de Zagora, endommageant ainsi pas moins de 2 500 palmiers et autres arbres fruitiers, selon un premier bilan du drame.

Deux nouveaux incendies se sont déclenchés, hier mardi, dans l’Oasis de Draa ce qui a causé la destruction de plus de 2500 palmiers dans les champs de la communauté de Tazmout ainsi que des dégâts importants dans la commune de Taliween, province de Mazkita.

La première étincelle de l’incendie, qui s’est déclarée dans la communauté de Tammout, a éclaté vers deux heures de l’après-midi dans le douar de « Mawqat », alors que les flammes rampaient sur les palmiers des champs voisins de « Tekrsift », « Tigazi » et certains champs du douar « Al-Had ». L’incendie a provoqué la peur parmi les habitants. Les vents forts et l’état des palmiers secs dus à la sécheresse et à la négligence ont contribué à l’expansion de la zone d’incendie. Les arbres plantés sur une superficie de 15 hectares ont été carbonisés. Les efforts des équipes de pompiers se sont poursuivis jusqu’à environ minuit, quand ils ont pu encercler le feu qui a pourtant continué à s’enflamme de temps en temps dans les braises et arbres à cause du vent.

Outre la forte vitesse du vent et la présence d’arbres et de palmiers secs qui ont contribué à la propagation rapide de l’incendie, les éléments de la protection civile ont été confrontés à des difficultés dans le processus d’intervention en raison de l’absence de routes qui mènent aux champs incendiés.

Alors que les efforts se poursuivaient pour l’extinction de l’incendie au niveau de Tammout, les habitants et autorités ont dû répondre à des appels de détresse pour envoyer certains de leurs membres et équipements pour éteindre un deuxième incendie qui s’est déclaré dans les champs du douar de Taliouine dans la commune de Mazkita.

Les autorités locales et des agents de la gendarmerie royale se sont déplacés sur place pour inspecter les incendies et ouvrir une enquête pour en connaître les causes. Dans une déclaration au « Sahara marocain », Jamal Akchbab, responsable des Amis de l’Environnement Association à Zagora, a confirmé que plusieurs facteurs ont contribué au déclenchement des incendies dans l’oasis du Draa ces derniers mois, contribuant ainsi à la propagation des incendies. Il a par ailleurs appelé à activer les recommandations issues de la réunion du Comité régional de lutte contre l’incendie. Jamal Akshbab a également appelé à la réhabilitation des oasis et à prendre les mesures nécessaires pour éviter toutes les causes d’incendies.

Source : Le Matin