Marhaba 2021: MRE, comment se faire rembourser?

Tangier, Morocco – April 2018: Ferry sailing in Strait of Gibraltar back and forth from Tarifa Spain to Tangier in Morocco.

Les Marocains résidant à l’étranger (MRE) ayant acheté des billets pour la traversée maritime et souhaitant se faire rembourser partiellement devront déposer leur demande sur la plateforme dédiée. Le ministère de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau a en effet indiqué, lundi, qu’il reçoit et traite les demandes de remboursement déposées par les MRE, sur cette plateforme mise en place pendant l’opération Marhaba 2021. Cette initiative intervient en application aux instructions royales visant à faciliter le retour des MRE pendant l’opération (du 15 juin au 30 septembre 2021), et dans le cadre de la mise en œuvre des procédures de remboursement partiel des billets des traversées par voie maritime, indique le ministère.

Pour un traitement sans rejet des demandes de remboursement partiel des billets des traversées par voie maritime introduites par les MRE, la direction de la Marine marchande rappelle que ces demandes desont individuelles. Celles concernant les billets des enfants mineurs doivent être déposées par le tuteur légal et accompagnées des justificatifs nécessaires (fiche familiale d’état civil ou extrait d’acte de naissance). En cas de voyage avec un passeport étranger, le demandeur est appelé à télécharger en format PDF les trois premières pages du passeport et la page comportant le cachet d’entrée apposé par la police aux frontières, ainsi que le justificatif de la nationalité marocaine.

Lorsque le demandeur a voyagé avec un passeport marocain, il devra télécharger sa carte de séjour étrangère afin de prouver son éligibilité au remboursement partiel. Les billets aller-retour du voyage à télécharger doivent être obligatoirement délivrés par la compagnie maritime avec laquelle le voyage a été effectué, en comportant le nom du demandeur et le montant exact du voyage effectué, précise le département. « Si le voyageur choisit un remboursement par virement bancaire, il est invité à saisir le numéro de son compte bancaire personnel et à télécharger le RIB de son compte ouvert auprès d’une banque marocaine », ajoute par ailleurs le ministère.