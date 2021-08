Incendies de forêts en Algérie: Mohammed VI propose l’aide du Maroc à Alger

Canadair in action

Le roi Mohammed VI a donné ses instructions aux Ministres de l’Intérieur et des Affaires étrangères, afin d’exprimer à leurs homologues algériens, la disponibilité du Maroc à aider l’Algérie à combattre les incendies de forêts qui ravagent plusieurs régions du pays, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Deux canadairs ont été mobilisés afin de participer à cette opération, dès accord des autorités algériennes, souligne la même source.

Cette communication du ministère des Affaires étrangères intervient près de dix jours après le discours du trône prononcé par le roi Mohammed VI et dans laquelle le souverain a tendu la main aux dirigeants algériens pour une reprise du dialogue entre les deux pays. Le roi avait également déclaré à cette occasion que « la sécurité et la stabilité de l’Algérie, et la quiétude de son peuple sont organiquement liées à la sécurité et à la stabilité du Maroc ». Cet appel n’est pas sans rappelé celui lancé quelques années plus tôt par le souverain dans un discours prononcé le 6 novembre 2018 où une main tendue pour la reprise du dialogue entre Rabat et Alger avait déjà été adressée par le souverain sans toutefois susciter de réactions côté algérien.

Source : Tel Quel