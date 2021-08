Élections 2021: sessions de formation pour le renforcement des capacités des femmes candidates

Maroc diplomatique11 août 2021

Des sessions de formation dédiées au renforcement des capacités des femmes candidates aux élections de 2021, seront lancées jeudi par le ministère de la Solidarité, du développement social, de l’égalité et de la famille, en partenariat avec l’ONU Femmes Maroc.

Ces sessions, prévues du 12 au 31 août au profit de 600 candidates aux prochaines élections, interviennent en application des mesures inscrites dans le troisième axe du plan gouvernemental pour l’égalité “Ikram2” relatif à la promotion de la participation féminine à la prise de décision, indiquent les organisateurs dans un communiqué.

Elles visent à favoriser une participation agissante des femmes aux élections prévues le 8 septembre 2021, à travers une formation axée sur les domaines en lien avec le processus électoral, la consécration des bonnes pratiques en matière de communication, de leadership politique et de promotion d’un climat propice à l’égalité homme-femme dans la sphère politique, précise-t-on.

La formation s’articule notamment autour de la communication politique, du leadership féminin, des aspects juridiques liés aux élections et des réformes de portée juridique relatives à la participation et la représentation des femmes au sein des organes élus, aux niveaux national et local.

