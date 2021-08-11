العلمي يروج لإمكانيات قطاع الطيران المغربي لدى المستثمرين الأمريكيين

يقوم وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي ابتداء من أمس الاثنين 9 غشت 2021 ، بزيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، تتوخى الترويج لإمكانيات قطاع الطيران المغربي لدى المستثمرين الأمريكيين.

وتستهدف هذه الزيارة حسب بلاغ للوزارة التعريف بمؤهلات ومزايا المنصة الصناعية الوطنية، وبشكل أخص، المنظومة الصناعية لشركة بوينغ، وذلك لدى موردي مُصنِّع الطائرات الأمريكي، بُغية تعزيز سلسلة التوريد المحلية، من خلال مشاريع استثمارية جديدة.

ويتضمن برنامج زيارة العمل محادثات الوزير مع نائب الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ والرئيس المدير العام لفرع شركة بوينغ التجارية (BCA) ، السيد ستانلي أ. ديل Stanley A. DEAL، بشأن التقدم الذي أحرزته المنظومة الصناعية وآفاق تحفيزه.

وخلال هاته الزيارة، سيعقد الوزير أيضا، مرفوقاً بممثلين عن مجموعة الصناعات المغربية للطيران والفضاء والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون خاصة موردين لشركة بوينغ في قطبي الطيران الأمريكيين بكل من سياتل Seattle وويتشيتا Wichita

Les RDV de L’industrie – Industrie Automobile

MHE : « Les industriels doivent se réveiller »