Législatives 2021: Les marocains, seront-ils au rendez-vous? Par: Ali Magzari

À quelques semaines des législatives, les débats bouillonnent et les questionnements se multiplient. Dans tous les recoins du royaume, l’opinion publique s’exprime et partage son avis sur le Parti qui sera à la tête du gouvernement 2021-2026. Bien qu’un certain désintérêt et manque de confiance puissent toujours se faire sentir, bon nombre de personnes défendent avec ferveur leur couleur politique. Cet enthousiasme se traduira-t-il en un taux de participation satisfaisant? La démocratisation de la politique par le biais de l’exploitation des réseaux sociaux et de la tenue de discours en dialecte marocain, va-t-elle réussir à impliquer davantage le citoyen dans le champ politique?

Une chaîne marocaine a pris l’initiative d’interviewer les secrétaires généraux des différents partis afin de répondre aux questions des citoyens et d’exposer leurs programmes électoraux. Quoi que les interventions soient mises à disposition sur Youtube, la vidéo la plus visionnée, publiée le 29 juillet 2021, peine à dépasser la barre des 95 000 vues. Ce constat est désolant sachant qu’un clip musical, vlog ou vidéo à caractère comique atteignent les millions de vues en un temps record. Détrompez-vous, chers lecteurs, cette déclaration ne cherche point à déprécier le rôle du divertissement pour la société. Mais les marocains, n’ont-ils pas aussi une volonté politique? Ne désirent-ils pas prendre part au changement du pays et réparer les choix du gouvernement qu’ils ne cessent de critiquer?

Les efforts de la chaîne peuvent être félicités, mais la série d’interventions aurait pu susciter un intérêt supérieur si chaque interview avait été couplée d’un débat opposant deux ou plusieurs secrétaires généraux à la fois. Dans ce cas là, au lieu de pointer du doigt les absents, une riche discussion verra le jour, les exploits seront jugés et défendus, le voile tombera et l’enthousiasme de l’audience connaîtra une nette amélioration.

Ali Magzari