Allégations Pegasus : Le RNI condamne l’attitude diffamatoire contre le Maroc

Aziz Akhannouch vient de présider une réunion du bureau politique du Rassemblement national des indépendants. Au cours de cette réunion, la direction du parti est revenue sur la situation épidémiologique dans le pays.

Tout en saluant les efforts consentis par l’Etat depuis le déclenchement de la pandémie, le parti a appelé à la vigilance face à la détérioration des indicateurs ces dernières semaines avec une montée sensible des cas positifs. Le bureau politique a également évoqué les allégations de l’affaire Pegasus. Dans ce sens, le RNI condamne l’attitude diffamatoire des adversaires du Maroc, qualifiant de vaines les tentatives visant à porter atteinte à l’image du Royaume. Le parti de la colombe se dit surpris par la manière utilisée par des parties hostiles au Maroc visant à l’impliquer coûte que coûte dans ce dossier dans le but de nuire au pays et à sa crédibilité au sein de la communauté internationale ainsi qu’à ses services de sécurité reconnus à l’échelle internationale.

Dans un autre registre, le bureau politique tout en rappelant les progrès pour l’amazigh au Maroc, notamment avec le Constitution de 2011, appelle à partager l’expérience marocaine avec d’autres acteurs civils en Afrique du Nord, en soutien au plaidoyer des mouvements amazighs dans les pays voisins. Dans le domaine politique, le RNI tout en évoquant l’initiative de rapprochement entre deux partis politiques récemment pense que les électeurs auront ainsi la possibilité de choisir entre des offres politiques anciennes traduites par ledit rapprochement entre les deux partis concernés ou bien opter pour une nouvelle alternative politique portée par une formation capable de concrétiser les aspirations des citoyennes et citoyens. Le RNI a en outre salué le climat positif dans lequel se déroulent les préparatifs pour les prochaines échéances électorales.

Source : Aujourd’hui Maroc