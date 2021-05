Nostalgie : Par Aicha Slaoui

Je pense à un temps où…

Mon âme était calme,

Mon esprit zen,

Ma pensée était libre,

Ma foi était grande,

Mon horizon était clair,

Mon corps était mien…

Je pense à cette époque où…

C’était simple de vivre

C’était beau de tout partager

Dans ces moments de joie profonde

Ou de tristesse éprouvante

Que je partage avec les autres

pour compatir et combattre

Ensemble, sans médecin ni psychiatre…

Vie de riches, on disait…

Richesse de cœur et sentiments,

Des sentiments nobles et sincères

Où est passé ce vécu?

Suis-je toujours là où j’étais?

J’avais des rêves…des rêves de petite fille qui aspirait beaucoup à la vie…

Des rêves plein de fleurs et de cœur…

Je voulais être heureuse, je voulais aimer et être aimée, je voulais réussir et grandir…

Ai-je eu tort de vouloir éspérer…?

J’avance…je grandis…

Je mûris et me ressaisis

Où est ce que j’en suis?

Par nos choix, le chemin se trace

A chacun ses rêves, à chacun son style

La couleur prend place

Quand soudain le sombre remplace

Les couleurs s’embrassent

Et la nature fait son show

Des cordes de pluie et des brins de soleil et paffff

Le voilà l’arc-en-ciel…

Avec ses couleurs qui parlent

posant des mots pour enfin faire,

le livre de ma vie…