Maroc : Deux cas d’infection au variant indien enregistrés à Casablanca

Deux cas confirmés d’infection au variant indien du nouveau coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés à Casablanca, annonce lundi le ministère de la Santé.

Le premier cas a été enregistré chez une personne en provenance de l’étranger et le second chez l’un de ses contacts, un étranger résidant au Maroc, précise le ministère, notant que l’infection par le nouveau variant a été confirmée par le Centre national pour la recherche scientifique et technique à Rabat, membre de la Coalition nationale des laboratoires de surveillance génomique.

Le ministère affirme que les deux cas ainsi que tous leurs contacts ont été pris en charge conformément aux protocoles internationaux et nationaux en vigueur, avec renforcement des mesures d’isolement sanitaire, pour faire face aux risques potentiels de propagation de cette souche.

Aujourd’hui, le Royaume a recensé 56 nouvelles infections en 24 heures, pour un total de 511.912 cas confirmés à la Covid-19, dont 9.032 décès (+4) et 498.624 personnes guéries (+209).

Pour ce qui est de la campagne de vaccination contre la Covid-19, un total de 5.107.128 de personnes a reçu la première dose du vaccin alors que 4.282.269 personnes se sont vu administrer la deuxième dose du vaccin, selon le ministère de la Santé.

Lancée le 28 janvier dernier, la campagne de vaccination, , est une opération gratuite pour l’ensemble des citoyens avec comme objectif d’immuniser 80% de la population, de réduire puis éliminer les cas de contamination et de décès dus à l’épidémie et de contenir la propagation du virus.