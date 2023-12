La députée Iman Khatib-Yasin affirme que le Hamas “n’a pas massacré de bébés”

Début novembre, la députée Iman Khatib-Yasin, du parti islamiste Raam, a soutenu que les images ne montraient pas de « viol de femmes » ni de « massacre de bébés. » Elle a admis qu’elle n’avait pas vu la vidéo, affirmant que ses allégations étaient basées sur les informations fournies par trois membres de son parti qui l’avaient visionnée. Elle a cependant maintenu que ce qui s’était passé le 7 octobre était « inhumain ».

Sa déclaration a poussé le chef du parti, Mansour Abbas, à exiger sa démission. « Il n’y a et il n’y aura pas de place dans nos rangs pour quiconque nie ou minimise la gravité des actions qui nient nos valeurs ainsi que la religion de l’islam », a-t-il fait remarquer.

Abbas lui-même a regardé les images lors d’une projection à huis clos pour les membres de la Knesset, et aurait fondu en larmes pendant le visionnage.

Khatib-Yassin ne s’est pas retirée comme on le lui avait demandé, mais elle s’est ensuite excusée pour ses remarques et était présente lors d’une deuxième projection de la vidéo à la Knesset.

« Ils n’ont pas massacré de bébés et n’ont pas violé de femmes, du moins pas dans les images », a-t-elle déclaré dans l’interview. « Si cela s’est produit, c’est une honte (… ). Si cela s’était produit, cela aurait été montré, a-t-elle affirmé.

L’Autorité palestinienne (AP) a également accusé Israël de fabriquer des preuves des massacres du 7 octobre pour justifier sa guerre à Gaza. Le ministère des Affaires étrangères de l’AP est allé jusqu’à affirmer que les personnes massacrées par le Hamas lors du Festival Supernova – dont on pense qu’elles étaient au moins 360 – avaient en réalité été tuées par des hélicoptères de Tsahal, affirmation sur laquelle il est revenu après que le Premier ministre Benjamin Netanyahu l’a qualifiée de « absurde« .

Le 15 novembre, la commission d’éthique de la Knesset a sanctionné un autre législateur arabe, la députée Aïda Touma-Sliman (Hadash-Taal), pour avoir porté atteinte à la légitimité d’Israël en accusant l’armée d’avoir commis un « crime de guerre » au cours de la guerre qu’elle mène actuellement pour déraciner le Hamas de la bande de Gaza.

Touma-Sliman, qui, selon la commission, ne s’est pas excusée et n’a pas retiré ses déclarations, a été exclue des sessions des commissions et du plénum de la Knesset pendant deux mois, et a subi une retenue de salaire de deux semaines.

Peu après l’annonce des sanctions, l’alliance arabe Hadash-Taal de Touma-Sliman a accusé la commission d’éthique de mener une chasse aux sorcières contre les Arabes israéliens, et a affirmé que la députée « s’était exprimée dans le cadre de la liberté d’expression politique à laquelle chaque membre de la Knesset a droit ».

Des dirigeants arabes israéliens ont dénoncé à maintes reprises le nombre élevé de victimes civiles de l’opération israélienne à Gaza visant à éradiquer le Hamas, et ont déploré les limitations à la liberté de manifester publiquement imposées par les tribunaux israéliens pendant les hostilités en cours.