Fraude: Anas Al-Alami ex-DG de la Compagnie générale immobilière (CGI) condamné à un an de prison pour fraude dans le dossier d’un projet immobilier dans le nord

Que pensez vous de cette sentence ? : Laissez vos commentaires

Par Aloum24

Anas Houir Alami, et l’ex-DG de la Compagnie générale immobilière (CGI), Mohamed Ali Ghannam, à un an de prison ferme et 5 000 dirhams d’amende chacun, pour leur implication dans l’affaire du complexe immobilier Madinat Badis d’Al Hoceïma.

La chambre criminelle de première instance en charge des crimes d’argent près la Cour d’appel de Rabat a condamné aujourd’hui Anas Elami Hoyer, ancien directeur général du Fonds de dépôt et de gestion, à un an de prison, soit la même peine qu’Ali Ghannam, ancien directeur général de la Société immobilière générale, et deux autres partisans, dont un étranger. Les autres accusés ont été condamnés par le même tribunal à six mois de prison.

Il s’agit d’un cas de dilapidation des fonds publics et d’exploitation de l’influence dans les projets touristiques dans le nord du Royaume.

Le suivi s’est concentré sur le projet de bateau touristique CHEDI GHM à Fnideq dans le nord, qui devait être achevé sur une superficie totale d’environ 7,2 hectares dans le cadre de la stratégie de développement touristique dans la région nord à travers l’aménagement de la vallée de la Nécro.

Le dossier de suivi a fait l’objet d’une instruction par l’Office National de Lutte contre la Délinquance Economique et Financière de la Brigade Nationale de la Police Judiciaire à Casablanca sur instruction du Parquet près la Cour d’Appel de Fès depuis 2014, avant d’être saisi par le juge d’instruction de la Cinquième Chambre de la Cour d’Appel de Rabat, les crimes d’argent, qui a renvoyé les accusés devant la Chambre Criminelle en cas de relaxe.

Le projet est lié à un complexe touristique composé de plusieurs villas et chambres qui devait être géré par GHM International, où les travaux devaient être achevés en avril 2012, mais l’achèvement du projet a été reporté à 2017, cependant, le projet est suspendu.

Plusieurs entreprises appartenant au MDP ont successivement géré et suivi le projet sans résultat, et il y a eu des difficultés de gestion financière, des problèmes dans les transactions, des retards dans les études, le recours, par exemple, à des paquets routiers liés aux projets CHEDI et BANYANTHREE afin de préparer la route nationale n° 13, où un recours excessif à la contractualisation consensuelle a été enregistré, en plus de l’absence de dossiers administratifs et techniques originaux des marchés publics.

Anas Alami a justifié le retard du projet par les difficultés auxquelles sont confrontés les investissements dans le nord, en particulier pendant la saison estivale, lorsque les vacances et la prévention du passage des camions, et la saison d’hiver connaissent beaucoup de pluie, soulignant que les petites et moyennes entreprises ne peuvent pas respecter le calendrier du projet.

En ce qui concerne le projet de construction de l’hôtel Sofitel, il a souligné que l’accord avec la première entreprise a été annulé et qu’un accord a été conclu avec SGTM, qui est une grande entreprise, et que l’expérience a été transférée au projet BANYEN – TRE. C’est la raison pour laquelle l’entreprise qui a fait l’offre la plus basse n’a pas été choisie.

Dans ce dossier, 13 personnes sont suivies, dont Alami et Ghannam, et des chefs d’entreprise. Parmi les suiveurs figure le Français Deces Emmanuel, directeur général de CDG Capital Real Eset, contre lequel une procédure a été menée par contumace.

En mars 2022, la cour d’appel de Fès a condamné Alami et Ghannam à six mois de prison dans une autre affaire liée à des projets à Al Hoceima, après avoir annulé la peine d’un an de prison prononcée contre eux.