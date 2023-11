Études/Canada : Les jeunes préfèrent Gatineau, Montréal et le Québec au reste du Canada

La génération Z du Canada, connue pour son progressisme, son audace, sa créativité, sa conscience environnementale et sa connectivité, semble avoir une préférence marquée pour la province de Québec, et particulièrement pour la ville de Montréal. Nés après 1995, ces jeunes recherchent un équilibre entre stabilité financière, équilibre travail-vie personnelle, et protection de l’environnement.

Dans cette optique, Point2, un portail international de recherche immobilière, a mené une étude pour évaluer les villes canadiennes selon les critères privilégiés par la génération Z. Ces critères comprennent le revenu, l’éducation, le coût de la vie, les opportunités de travail à distance, et les indicateurs de santé mentale.

Bien que aucune ville canadienne n’ait atteint le score parfait, le Québec se distingue nettement avec huit de ses villes dans le top 10 des préférences de la génération Z. Parmi ces villes, Montréal occupe une place de choix, réputée pour sa culture riche, sa diversité, et son dynamisme économique et social. D’autres villes québécoises telles que Québec, Lévis, Sherbrooke, Trois-Rivières, Saguenay, Gatineau et Terrebonne sont également plébiscitées, reflétant ainsi l’attrait de la province pour les jeunes de la génération Z.

Cette préférence pour le Québec et Montréal en particulier, pourrait s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment la qualité de vie, l’accessibilité aux services et aux opportunités, ainsi que l’environnement social et culturel dynamique qui résonne avec les valeurs et aspirations de cette génération. En outre, la province est reconnue pour son approche progressiste en matière d’éducation et de politiques environnementales, ce qui est en accord avec les préoccupations de la génération Z.

La ville de Montréal, en tant que métropole culturelle et économique du Québec, offre un cadre de vie qui semble particulièrement adapté aux attentes de cette jeune génération. Sa scène artistique florissante, son marché de l’emploi diversifié, ses institutions éducatives de renom, et son engagement envers le développement durable semblent répondre aux exigences de la génération Z en matière de qualité de vie et d’opportunités professionnelles et personnelle.

Les 8 meilleures villes où habiter au Canada selon la génération Z: