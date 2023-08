GUYANE : UNE TOURISTE DÉCÈDE APRÈS AVOIR ÉTÉ PIQUÉE PAR UN GROUPE D’ABEILLES TUEUSES

Le centre hospitalier de Cayenne a déclenché son plan blanc. [©Jeffrey W. Lotz, Florida Department of Agriculture and Consumer Services, Bugwood.org / CC BY 3]

Une femme de 65 ans est morte en Guyane, suite à une attaque d’abeilles tueuses qui ont piqué le groupe de 34 touristes dont elle faisait partie.

Une balade touristique qui a tourné au drame. Un groupe de 34 touristes était parti visiter l’îlet La Mère en Guyane. Lors d’une baignade en fin de matinée, les visiteurs ont été la cible d’une attaque d’abeilles tueuses, a révélé Guyane La 1ère.

L’attaque a fait une victime de 65 ans qui est décédée sur les lieux. Les secours se sont rendus sur place après avoir été prévenus vers midi, et n’ont pu que constater le décès de la sexagénaire.

Au total, un bateau et un hélicoptère de la gendarmerie, avec du personnel du SAMU à bord, ont été déployés.

UN ENFANT DE 4 ANS EN URGENCE ABSOLUE

Les touristes ont été pris en charge à la marina de Dégrad-des-Cannes, avant d’être transportés dans un poste médical avancé, monté par les pompiers.

Parmi elles se trouvent plusieurs autres victimes en urgence relative, et d’autres en urgence absolue. Quatre d’entre elles, dont un enfant de 4 ans, ont été évacuées à l’hôpital de Cayenne.

De son côté, le centre hospitalier de Cayenne a déclenché son plan blanc dans l’après-midi du mardi 22 août. Celui-ci sera levé à la fin de la prise en charge des patients.

Le plan blanc a pour objectif de coordonner l’intervention des différents intervenants – hôpital, pompiers, gendarmerie, ARS – lors des situations urgentes. Une cellule psychologique a été mise en place pour les victimes.