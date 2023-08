Rêve ou réalité

Aicha slaoui

Depuis mon jeune âge

Je te cherche, chaque jour

Et pas uniquement dans mes rêves

J’attends ce jour où ,

Je pourrais me réveiller le matin

La tête sur ton épaule qui apaiserait

Et puis le soir pour m’endormir

Je me bercerais sous la note de ton coeur

Qui déclarerait ton amour charnel et éternel

Amour sincère

Qui me donnerait force et confiance

Amour inconditionnel

Qui me préserverait et me rassurerait

Ô toi, grande Magicienne

Tu ne cesses de m’impressionner

Par ton empathie remarquable

Tu serais capable de deviner

Mes pensées les plus secrètes

Mes sentiments les plus profonds

Mes envies les plus insolites

Auprès de toi, j’aimerais fermer mes yeux

Et dans le silence bruyant

Des battements de nos cœurs

J’aimerais caresser le temps

Et vivre le moment présent

Âme sœur, où es tu?

Besoin de me sentir aimée dans un monde réel

Puis-je espérer ?

Avec toi, la vie serait plus belle

Sans embrouilles

Avec passion et bonheur suprême

Obstacles, nous affronterions

Difficultés, nous résoudrerions

Chagrins, nous adoucirions

Et réussites, nous célébrerions

Absurdité, dit-on!

Amour imaginaire…

Âme sœur inexistante…

Et alors, faut-il donc arrêter de rêver ?

Je choisis de continuer

De vivre avec toi

Bien que dans une vie parallèle

Je ferais de nous deux

Une seule âme, mon âme!

Mon étoile immortelle 💫✨

Aicha slaou