Réunion des ministres des affaires étrangères de l’ASEAN : Le Maroc obtient le statut de partenaire du Dialogue sectoriel

Par Jawad KERDOUDI Président de l’IMRI (Institut Marocain des Relations Internationales)

Rappelons tout d’abord que l’ASEAN (Association des Nations de l’Asie du Sud-Est) est une union politique et économique créée en 1967. Elle est composée de 10 Etats membres qui sont : Brunei, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Birmanie, Philippines, Singapour, Thaïlande et Vietnam. Elle s’étend sur une superficie de 4,5 millions de km2, sa population est estimée à 667 millions d’habitants, et son PPA (Parité Pouvoir d’Achat) s’est élevé à 11.203 milliards de dollars, avec un PPP par habitant de 16.516 dollars. Son Secrétariat est à Jakarta en Indonésie.

Les objectifs de l’ASEAN sont d’accélérer la croissance économique, le progrès social, et le développement culturel de la région. Elle tend également à promouvoir la paix et la stabilité régionale en adhérant aux principes de la Charte des Nations Unies. En 2003 l’ASEAN a créé une communauté composée de trois piliers : la communauté de sécurité, la communauté économique, et la communauté socioculturelle. Elle est partenaire majeure de plusieurs organisations internationales dont l’ONU, l’Organisation de coopération de Shanghai, l’Alliance du Pacifique, le Conseil de coopération du Golfe, le Mercosur, la Communauté des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes, l’Organisation de coopération économique. Elle est aussi partenaire de plusieurs pays : l’APT ASEAN plus trois (Chine, Japon, Corée du Sud) mais également Australie, Canada, Japon, Inde, Nouvelle Zélande, Russie, Etats-Unis, Union européenne.

Dans le cadre de la diversification de ses partenaires, et sous l’impulsion du Roi Mohammed VI qui a priorisé la coopération Sud-Sud, le Maroc s’est intéressé très tôt à l’ASEAN. C’est ainsi qu’il a adhéré au TAC (Traite d’amitié et de coopération) de l’ASEAN en Septembre 2016. En 2017, il a signé le mémorandum avec le MRC (Mékong River Commission) comprenant le Cambodge, le Laos, le Thaïlande et le Vietnam. En Février 2018, le Maroc a proposé un plan d’action de coopération ciblant des domaines d’intérêt commun, de nature à contribuer à la vision de l’ASEAN à l’horizon 2025. Ce plan d’action a été actualisé en Février 2023 prenant en compte les développements survenus depuis les répercussions liées à la pandémie du Covid-19.

C’est lors de la 56ème réunion des ministres des affaires étrangères des membres de l’ASEAN qui a eu lieu à Jakarta les 11 et 12 Juillet 2023, que le Maroc a obtenu l’accord de principe pour l’obtention du statut de partenaire du Dialogue sectoriel. Le Royaume est le premier pays africain à bénéficier de ce statut, qui vise à hisser la coopération avec l’ASEAN à un niveau supérieur. Le Maroc a fait part de sa disposition à partager son expérience et son expertise avec les membres de l’ASEAN dans les domaines de l’agriculture, la sécurité alimentaire, la pêche, la lutte contre la pollution marine, le commerce, la promotion des investissements, le tourisme et l’éducation. Le partenariat de Dialogue sectoriel obtenu par le Maroc définit les bases et les perspectives d’une coopération multiforme entre l’ASEAN et notre pays dans des secteurs identifiés par les deux parties. A noter que seuls six autres pays ont obtenu le statut de partenaire du Dialogue sectoriel avec l’ASEAN : Suisse, Norvège, Turquie, Pakistan, Brésil, Emirats Arabes Unis.

En conclusion, on ne peut que féliciter la diplomatie marocaine pour son dynamisme tous azimuts sous la Haute autorité du Roi Mohammed VI. Ceci d’autant plus que l’Asie joue et va jouer encore plus un rôle central dans le nouvel ordre mondial. Il faudrait aussi que l’Union africaine développe davantage ses relations avec l’ASEAN à l’instar de l’Union européenne.