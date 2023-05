Fort de ses 55 ans d’expérience dans l’Enseignement Professionnel, le Collège Supérieur de Montréal fait de l’excellence de ses programmes et de la qualité de ses enseignants, des principaux axes stratégiques

d’accompagnement de ses étudiants dans la réussite de leur projet d’études et de leur placement sur le

marché du travail

Au CSM, l’étudiant bénéficie pleinement d’un encadrement de proximité par des enseignants expérimentés et maitrisant l’ensemble des compétences prisées par les entreprises dans les domaines de la Comptabilité, de l’Administration Juridique et Médical et dans l’Assistance Technique en Pharmacie.

À l’issue de leur formation, les finissants profitent d’un service de placement à vie qui met à leur disponibilité des offres en phase avec leur ambition pour accompagner efficacement leur insertion professionnelle.

Le Collège Supérieur de Montréal, fait la promotion continue des valeurs de la diversité, de l’éthique professionnelle et du respect envers tous et toutes pour garantir à cette communauté un environnement propice au développement professionnel et personnel et à l’épanouissement.

Aujourd’hui, CSM est fier de la réussite et de l’accomplissement de ses diplômés, une réussite due à une mobilisation constante de ses équipes, au professionnalisme de leur corps enseignant et au respect de ses valeurs par ses étudiants.”

Le Collège Supérieur de Montréal, c’est :

-Des programmes orientés métiers

-Diversité des profils d’étudiants

-Des innovations pédagogiques

-Un encadrement de proximité

-Un réseau d’affaires riche

-Des professeurs expérimentés

Vous souhaitez étudier au Canada et rejoindre le Collège Supérieur de Montréal ?

Au Collège Supérieur de Montréal, nous accueillons chaque année plus de 500 étudiants internationaux de différentes nationalités.

Nous mettons à leur disposition toutes les facilités pour accompagner le bon déroulement de leur inscription jusqu’à leur arrivée à Montréal !

DE TON APPLICATION JUSQU’À TON ARRIVÉE AU COLLÈGE SUPÉRIEUR DE MONTRÉAL !

On te dit tout ! Procédure d’inscription

ÉTAPE1 :

Demande d’admission

Avant de soumettre une demande d’admission, veuillez-vous assurer que vous détenez les capacités financières pour étudier au Canada en consultant le lien ci-dessous : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec

Pour entamer votre admission, il est nécessaire dans un premier temps d’effectuer votre choix de programmes :

DEP

Comptabilité

Secrétariat

Assistance Technique en Pharmacie

ASP

Secrétariat Médical

Secrétariat Juridique

En savoir plus

Ensuite, vous devez constituer votre dossier d’admission qui doit comprendre :

Certificat de naissance Copie des derniers relevés de notes, Copie du diplôme Copie du passeport Copie de l’attestation de virement des frais de votre admission et de préinscription

Payer en ligne

Vous avez ensuite le choix entre nous le transmettre par courriel: admission@collegecsm.com soit en le soumettant en ligne : Pré requis et conditions d’admission

Une fois cette étape complétée, nous vous ferons parvenir une lettre d’admission.

ÉTAPE2 :

Demande de Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)

Après réception de la lettre d’admission, vous êtes invités à compléter les phases ci-après sur le site officiel d’immigration au Canada pour recevoir votre CAQ.

Phase 1 : Renseigner le formulaire suivant : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec.

Phase 2 : Effectuer le paiement des Frais du CAQ à travers un lien que vous allez recevoir par courriel à la fin de la phase 1. Les frais s’élèvent à 120 $.

Phase 3 : À l’issue du paiement, vous allez recevoir une lettre d’engagement que vous devez joindre à votre lettre d’admission et votre passeport au niveau de votre compte sur le site : https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec.

Après avoir complété toutes les phases susmentionnées, vous devez recevoir entre 2 à 4 semaines une lettre signifiant une réponse favorable à joindre à votre dossier de demande de permis d’études.

ÉTAPE3 :

Permis d’études

Après l’émission du CAQ par le Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion du Québec, vous devez soumettre une demande de permis d’études auprès du centre de traitement des demandes de visas canadiens le plus proche de chez vous.

Centres de traitement des visas :

http://www.cic.gc.ca/francais/information/bureaux/demande-ou.asp

ÉTAPE4 :

Préparatif avant votre départ

Une fois, votre permis d’études accordé, nous vous offrons un accompagnement sur-mesure pour le bon déroulement de votre arrivée.

Nos services

Assurance :

Une souscription à une assurance maladie est obligatoire pour les étudiants internationaux au Canada. De ce fait, il nécessaire d’effectuer votre souscription avant votre arrivée ou directement à votre arrivée au Collège.

Cette assurance est conçue pour répondre à vos besoins médicaux et vous assurer une couverture lorsque vous en aurez besoin.

Aide à l’accueil :

Pour vous accueillir à l’aéroport, il est impératif de transmettre à votre conseiller(e) aux admissions votre billet d’avion, 2 semaines à l’avance pour assurer votre navette jusqu’à bon port.

Aide au Loyer :

Nous mettons à votre disposition un logement à votre arrivée, sous conditions d’en informer votre conseiller(e), 4 semaines à l’avance pour confirmer la réservation du logement.

Services :

Une souscription à une assurance maladie est obligatoire pour les étudiants internationaux au Canada. Cette assurance est conçue pour répondre à vos besoins médicaux et vous assurer une couverture lorsque vous en aurez besoin.

De ce fait, il nécessaire de souscrire à une protection pour étudiants internationaux auprès de l’assureur de votre choix, avant votre arrivée. Le Collège peut vous mettre en contact avec un assureur si vous le désirez.

ÉTAPE5 :

Arrivée au Canada

À votre arrivée, nous vous invitons à vous rendre au Collège Supérieur de Montréal pour déposer votre dossier physique au registrariat. Nos équipes vous informeront du planning des cours et vous transmettront votre carte étudiant.Conditions d’Admission

Le Collège Supérieur de Montréal offre des formations reconnues et subventionnée par le Ministère de l’Éducation.

Permis # 084500-01

TÉLÉCHARGER NOTRE BROCHURE

CONTACT

205 avenue Viger ouest, 1er étage Montréal, Québec Canada, H2Z 1G2

205 avenue Viger ouest, 1er étage Montréal, Québec Canada, H2Z 1G2 514 932-1122

LIENS UTILES