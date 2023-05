2 trucs pour déchiffrer les étiquettes alimentaires

Est-ce parfois un casse-tête de savoir si un produit alimentaire est bon pour vous?Bien que les étiquettes alimentaires soient un sujet simple, il y a beaucoup de choses à dire afin d’éviter de passer trop de temps en épicerie et faire des choix intéressants. Premièrement, dites vous que si un produit alimentaire a une étiquette, c’est un produit transformé. Que faut-il regarder? Les ingrédients :Plus la liste d’ingrédients est longue, moins c’est un choix judicieux. En visualisant la vidéo de cette semaine, vous découvrirai quelques exemples d’aliments à éviter et à prioriser. Regardez pour des ingrédients que vous pouvez cuisiner et que votre grand-mère saurait reconnaître. Vérifiez le premier ingrédient de la liste. C’est ce qui est en plus grande quantité. La valeur nutritive :Le sucre c’est ce que je regarde le plus sur les étiquettes alimentaires, mais aussi je vérifie la quantité de produit lorsque je compare. Comme par exemple, si un produit X la valeur nutritive est basé sur 15 ml versus un produit Y qui est basé sur 30 ml, il faut calculer en conséquence pour faire un choix éclairé. Priorisez un produit alimentaire emballé dans un contenant en verre plutôt que dans un contenant de plastique. Vous pouvez également télécharger sur votre cellulaire, une superbe application appelée YUKA. Cela vous aidera, en cas de doute, à prendre ce qui a de meilleur pour vous. Il vous suffit que de scanner le code barre du produit pour voir son évaluation. Pour apprendre plus de trucs et astuces, je vous invite à mon prochain défi 7 jours qui débute ce samedi, le 6 mai 2023.

Patricia

Patricia Spaans, RHC, N.D.Coach mémoire et neuroplasticité

Praticienne certifiée dans le Protocole Bredesen

Coach santé certifiée et naturopathe

Conseillère en alimentation fonctionnelle (en cours)

