Des aires créoles et africaines partout à Montréal et autour !

Du 1er février au 30 juin

Le Passeport Rallye-Expos de Vues d’Afrique vous propose une programmation riche et variée. Expositions d’art visuels, ateliers d’animation, conférences, projections ! Dans les musées, galeries et centres d’art, cafés branchés, grandes librairies, universités…

Notre Passeport est distribué sur chaque lieu d’exposition. Faites-le tamponner à chacune de vos visites. 3 tampons vous donnent droit à une paire de billets de cinéma. 5 tampons vous méritent 4 billets de cinéma. Après 8 tampons, vous obtenez un laissez-passer universel pour le Festival International de cinéma Vues d’Afrique.

Le Rallye-Expos connaît un grand succès. Il offre des espaces privilégiés à des œuvres d’artistes d’ici et d’ailleurs, inspirés par les cultures créoles, africaines et maghrébines. Un parcours ludique et enrichissant où il n’y a que des gagnants. Demandez votre passeport.

Information

Bousmaha Seddiki

Commissaire du rallye-expos

artsetmatiere@yahoo.ca

secretariat@vuesdafrique.org