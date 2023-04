Festival Vues d’Afrique: des «points de vue inédits»

Article de Jean Numa Goudou • samedi

Plus d’une centaine de films et documentaires ont pris l’affiche depuis le 20 avril à l’occasion du 39e Festival de cinéma Vues d’Afrique. Le nombre de pays participants coïncide avec l’âge de cet événement qui se déroule à Montréal, présenté à la Cinémathèque québécoise, par Québecor, du 20 au 30 avril prochain.

Cette année marque le retour en salle de nombreuses activités très variées. Les éditions précédentes se sont tenues soit de façon virtuelle ou en mode hybride. Au total, 109 films en provenance de 39 pays sont programmés, tous formats confondus. Il y a 38 films dans la section fiction, 25 dans la catégorie documentaire, 9 épisodes de séries de télévision ou sur le web, 14 films d’animation, 17 films de la sélection Regards d’ici – dont 1 hors compétition – et 6 films dans la sélection Hors compétition internationale.

42 % de ces œuvres ont été réalisées par des femmes, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport à 2022. Ceci est valorisé par le Centre d’étude et de coopération international (CECI) qui milite en faveur de l’égalité homme / femme dans le cinéma africain.Extrait du communiqué de Vues d’Afrique

«Traumatisme et cinéma»

«Vues d’Afrique ouvre une fenêtre sur les réalités de plusieurs pays où le CECI est présent. Notre collaboration est une occasion de sensibiliser les cinéphiles montréalais aux enjeux de solidarité internationale en créant des rendez-vous qui tiennent compte de la perspective des communautés et des femmes dans ces pays», note le directeur général du CECI, Philippe Dongier dans un communiqué. Parmi la centaine de films qui seront présentés, une dizaine d’œuvres font partie de la catégorie «Agir pour l’égalité».

La compétition des films de fiction regroupe 12 longs métrages et 26 courts et moyens métrages en lice pour les prix décernés par l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), et pour les prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice offerts par le Centre culturel marocain de Montréal.

Un panel sur le thème «Traumatismes et cinéma» se tiendra le mardi 25 avril au Centre culturel marocain à 15h. L’activité vise à définir un espace de partage, de prise de conscience des difficultés des traumatisés et des moyens utilisés pour se libérer d’un traumatisme. Le 22 avril aura lieu une discussion qui portera sur les thèmes de l’environnement et de l’adaptation aux changements climatiques, dans une perspective de genre. La seconde activité aura lieu le 25 avril et portera sur les violences basées sur le genre.

Une aide substantielle

Trois ministres du gouvernement caquiste, soit la ministre du Tourisme Caroline Proulx, le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie Martine Biron, ont annoncé samedi une aide financière de 78 700 $ au Festival international de cinéma Vues d’Afrique.

«Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique est un rendez-vous qui rapproche le Québec des pays d’Afrique et créoles par la diffusion d’œuvres cinématographiques», rappelle M. Lacombe. Pour sa part, la ministre des Relations internationales rappelle les rapports historiques notamment et le Québec et le vieux continent.

Le Québec a développé des liens dynamiques avec l’Afrique depuis les années 1960, que ce soit par notre appartenance mutuelle à la Francophonie, nos échanges commerciaux ou en matière d’enseignement, la coopération internationale, sans oublier la culture avec nos artistes et les collaborations fructueuses.Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francopĥonie

Pour le ministre de la Culture, ce festival est une occasion pour le public québécois de se familiariser avec le parcours de créateurs et de créatrices dont les œuvres portent souvent «des points de vue inédits, des regards différents».

Tout au long du festival, des soirées seront consacrées aux manifestations jumelées à Vues d’Afrique: Fespaco (Burkina Faso), Festival international de cinéma africain de Khouribga (Maroc), FIFF de Namur (Belgique), Festival international du film d’Amiens (France) et Mashariki (Rwanda)

Source : Métro