Dans le cadre de son 39e festival International de cinéma, Vues d’Afrique organise en partenariat avec le Centre culturel marocain à Montréal et le Centre d’étude et de coopération international (CECI), un panel sur le thème Traumatismes et cinéma . Ce panel qui se tiendra le mardi 25 avril au Centre culturel marocain à 15 h définira un espace de partage, de prise de conscience des difficultés des traumatisés et des moyens et pratiques utiliser pour se libérer d’un traumatisme.

Vu le grand nombre de films reçus cette année qui traitent du traumatisme, ce panel de discussion a été organisé afin de contribuer à sensibiliser sur le sujet et les questions post-traumatiques. Il s’agit tout d’abord de lever les tabous qu’on observe lorsqu’il est question de traumatisme, ensuite d’accompagner les réalisateurs dans la diffusion de leurs œuvres qui permettent de révéler le phénomène sous ses différents aspects.

L’objectif de cette activité est d’utiliser le cinéma comme moyen de sensibilisation, de pouvoir accompagner les réalisateurs dans la sensibilisation à travers la diffusion de leurs œuvres. Avoir et donner des solutions, un espace d’échange sur cette question post-traumatique qui est un tabou et une gêne pour les traumatisés.

Le panel sera composé de Cecile Allegra, réalisatrice, Halimatou Gadji marraine du festival, Stanley Février parrain du festival, Nicole Nyangolo du CECI et Jacinthe Samuelson, psychologue.

Coumba Ngom, agira comme modératrice.

Pour s’inscrire : https://www.eventbrite.com/e/billets-traumatismes-et-cinema-619795122897

Le Centre culturel marocain Dar Al Maghrib de Montréal est situé au 515 Avenue Viger E, Montréal

