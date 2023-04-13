باسم الله الرحمان الرحيم

انا لله و إنا إليه راجعون.

و بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون

بدموع حرى و بقلب مفعم بالإيمان بما قدر الله لنا من مصاب جلل، تلقينا نبا وفاة صديقنا العزيز الاستاذ عزيز بلقايد إثر نوبة قلبية. ببروكسل يومه الخميس 13 أبريل. و هكذا تخطف منا المنية من جديد واحدا من أبناء الشتات المغربي البررة الذين التزموا بقضايا الدفاع عن حقوقهم و كرامتهم و مطالبهم العادلة. و نعد الفقيد العزيز من خيرة المثقفين العضويين البارزين الحاملين لأمانة خدمة جاليتنا على كل المستويات. و كان المشمول بعفو الله شاهد حق ملتزما بقيمنا المغربية السامية في التشبث بمقدسات الوطن و ثوابت الأمة و في مقدمتها قضية وحدتنا الترابية

و إذ نودع الفقيد العزيز رحمه الله، ننعي قلما صحافيا متميزا جريئا، و نشيع صوتا هادئا يناقش و يجادل بحزم دفاعا عن قناعاته و آراءه.، و نشيع وجها بشوشا و شخصية فذة تنصع بسمات النبل و شيم الكرامة و الاباء. و نفقد صحافيا رياضيا مقتدرا، و مؤطرا للشباب و مكتشفا لكثير من المواهب في شتى الميادين الرياضية و الثقافية و الابداعية بمدينة بروكسل على الخصوص. و برحيله يغيب عنا فكر رزين و عقل يفكر بشجاعة أخلاقية و سياسية متميزة و حس سياسي يفرض احترامه ، و سلوك نبيل زاهد يكره الأضواه و المراكز الامامية و الوصولية و الرداءة التي ابتلينا بها في أيامنا هذه ببروز السفهاء منا و عفنة قومنا و سفلة المدعين ما لا يعلمون، و وجها حقوقيا لا يخاف لومة لائم في الجهر بمواقفه الحقوقية و التضامنية

تغيب عنا ايها الاخ العزيز في وقت ما أحوجنا إلى الرجال من امثالك، إلى مواقفك، إلى شجاعتك و نزاهتك، إلى قيمتك الاخلاقية، إلى اصطفافك بجانبنا في وقت كثرت فيه و تضاعفت المؤامرات ضد مغاربة العالم بانتهاك حقوقهم و تجاهل مطالبهم العادلة.

سنشهد لك ايها الاخ العزيز، و انت اليوم في ذمة الله، بما قدمت و ما اسديت، و ما بذلت و ما ضحيت به من أجل مغاربة العالم ، و ما عبرت عنه طيلة حياتك بالتضامن مع كل الذبن التزموا بقضايا التعايش و التسامح و التآزر الاجتماعي و مناهضة العنصرية و كراهة الأجانب ، و الارتقاء بكل ما هم جميل و رائع في مقومات هوبتنا الوطنية الثقافية المغربية

لم يكتب لنا ان نودعك و انت طريح الفراش، تقاوم ما الم بك بشجاعة َ صبر جميل، و تضاعف في الايام الاخيرة، و يشفع لنا ما نكنه لك، بجانب الكثير ممن عرفوك، من تقدير و احترام كبيرين و اعتراف مستحق بجليل أعمالك و سمو مكانتك و مبادراتك

رحمك الله ايها الفقيد العزيز سي عزيز بلقايد، بما يرحم الله به عباده الخلص الأوفياء الذين بلغوا و ادوا امانة ضميرهم بصدق و تفاني. و تقبلك سبحانه و تعالى قبولا حسنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع الصديقين و الشهداء و الصالحين و حسن أولائك رفيقا، و عزاؤنا لكل الذين يكابدون حرقة فراقك و لوعة فقدك و مصاب رحيلك و دعواتنا لك بالرحمة و الغفران و الخلود في جنات النعيم ابها الراحل العزيز. و ألهم الله العائلة الكريمة و جميع الاصدقاء عزيز الصبر و جميل السلوان و تبث قلبها بالايمان و الدكر الدعاء

رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ،فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر ،و ما بدوا تبديلا

يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية و ادخلي في عبادي و ادخلي جنتي.

و لا حول و لا قوة إلا بالله بالله العلي العظيم

سارت عبد العزيز

بروكسل، 13 أبريل 2023.