Le COBIAC : Parce que la lecture fait grandir, il est impératif de développer les bibliothèques africaines. Tournée au Maroc du 3 au 26 Mai

Le COBIAC (Collectif de Bibliothécaires et Intervenants en Action Culturelle) est une association à but non lucratif dont le but est de développer la lecture et le fonctionnement des bibliothèques en France comme à l’international. Depuis une dizaine d’années, cette association mène des actions d’appui en Afrique afin de créer des bibliothèques, former des bibliothécaires et envoyer davantage de livres.

Trois bénévoles du Cobiac se rendront au Maroc du 3 au 24 mai 2023 pour rencontrer des élus, des acteurs culturels et des bibliothécaires.

Au nord, à partir de Tanger , elles iront à Chefchaouen où un projet de partenariat entre cette ville et Chenove en Franche-Comté est mis en place, auquel le COBIAC pourrait s’associer.

Ensuite direction Beni-Mellal, Azilal et Tabant, dans le centre, dans le géo-parc du M’Goun en lien avec le géo-parc de Digne où elles visiteront l’école de Tabant (Campus Vivant’e) qui souhaite créer une bibliothèque et rencontreront également les personnalités actives dans le domaine culturel.

Dans le sud, à Biougra, elles feront une formation et évalueront les besoins d’une bibliothèque créée l’été dernier. Elles aideront aussi à l’aménagement de cette bibliothèque située dans un internat de jeunes filles. A Mejjat, plus au nord, elles prendront contact avec l’association Zitoun (alphabétisation et petite enfance).

Enfin à Marrakech, une rencontre est prévue avec la Direction régionale de la Culture.

MERCREDI 3 MAI

Départ MARSEILLE-TANGER Arrivée à 10 H 40

TANGER (1 nuit)

JEUDI 4 MAI

Direction CHEFCHAOUEN (1 nuit)

Bibliothèques et élus de cette ville.

Voyage avec Mohamed Bourah (Direction régionale de la Culture).

VENDREDI 5 MAI

Retour direction TANGER (1 nuit)

Hébergement Hôtel Rembrandt

Possibilité rencontres acteurs culturels à partir 14h.

MARDI 9 MAI

Direction BENI-MELLAL arrivée autour de 11h

Visite de la Médiathèque et rencontre avec le directeur régional de la Culture.

Responsables du Géo-parc si possible.

Direction AZILAL

Visite du Musée du Géo-parc.

Direction TABANT-AIT-BOUGUEMEZ-AIT ZIRI (1 nuit)

MERCREDI 10 MAI

TABANT (1 nuit)

Visite de l’École vivante, création d’une bibliothèque

Rencontres avec des personnalités.

MARDI 16 MAI

MERCREDI 17 MAI

Direction BIOUGRA (2 nuits)

Aménagement d’une bibliothèque, internat de filles.

DIMANCHE 21 MAI

Direction MEJJAT

Création d’une bibliothèque. Association ZITOUN :

alphabétisation des Femmes et Petite Enfance.

DIMANCHE 21 MAI

LUNDI 22 MAI

MARDI 23 MAI

MARRAKECH (3 nuits 2 jours)

Hôtel Laurence d’Arabie

Rencontres avec des acteurs culturels

Avec l’aide des partenaires locaux, le COBIAC assure en ce moment la coordination générale de 3 projets dans 3 pays d’Afrique :

Grâce au partenariat avec la Compagnie Africa-Graffitis, le COBIAC assure la création d’une bibliothèque jeunesse au sein du Centre de ressources sur le conte qui accueille toute l’année des spectacles. Parmi eux, on peut citer des pièces de théâtre, des contes, des danses ou encore des projections de films.

En plus des livres, les enfants et les adolescents auront accès à des DVD, des jeux éducatifs et de société, et à Internet. Les bibliothécaires seront également présents afin d’aider les enfants dans leurs devoirs. Les adultes, de leur côté, pourront avoir accès à des cours d’alphabétisation, des formations en informatique et utiliser le matériel de la bibliothèque afin de photocopier ou imprimer des documents.

Sur l’ensemble du territoire de la Guinée

En collaboration avec le Ministère de la Culture guinéen, les Éditions Ganndal et Lire Autour du Monde, le COBIAC apporte son soutien aux Centres de lecture publique et d’action culturelle (CELPAC). Ce dernier anime depuis sa création le réseau de bibliothèques de lecture publique sur l’ensemble du territoire de la Guinée.

Depuis le début de l’année 2019, un appel à financement participatif a été lancé afin d’organiser une session d’accompagnement professionnel « gestion et animation d’une bibliothèque » à l’intention des bibliothécaires du réseau, d’acquérir des ressources documentaires dans les librairies locales et de fournir des livres adaptés aux besoins de la culture générale. Les ouvrages regrouperont l’ensemble des grands classiques de la littérature mondiale et africaine.

Au Sénégal, à Bandjikaki et Kongoli en Basse-Casamance (région de Ziguinchor)

En 2017, suite à une forte demande des populations des villages de de Bandjikaky et de Kongoli, le COBIAC a pu créer des CASEs (Centre d’Accompagnement Social et Éducatif). Ces centres comprennent aujourd’hui plusieurs services ouverts au public dont une bibliothèque, un espace multimédia/informatique et un appui à l’élaboration de microprojets.

En cette année 2019, l’association française accompagne le développement de 2 bibliothèques, récemment créées grâce à ces CASEs. Le COBIAC a notamment été sollicité pour une dotation de documentaires et d’œuvres littéraires étudiées dans les collèges et lycées.

Parce que la lecture fait grandir, il est impératif de développer les bibliothèques africaines

Des livres pour combattre les traumatismes

des enfants réfugiés