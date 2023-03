Des scientifiques britanniques découvrent un trou noir «ultra-massif» d’une masse 30 milliards de fois supérieure à celle du soleil

Camile Martin

Trous noirs stellaires, les plus courants

Les trous noirs stellaires sont le type le plus courant de trous noirs connus. Ces trous se forment lorsqu’une étoile massive atteint la fin de sa vie et n’a plus de combustible à brûler. L’étoile ne pouvant résister à l’énorme pression de la gravité, elle commence à s’effondrer sur elle-même. Si l’étoile d’origine était suffisamment massive, l’effondrement serrera ses atomes de plus en plus fort pour créer un objet très petit et très dense. Cet objet est si dense que sa gravité est si forte que même la lumière ne peut s’en échapper. La Nasa décrit cet objet comme une étoile dix fois plus massive que le Soleil, comprimée dans une sphère de la taille de la ville de New York.