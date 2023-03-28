رمضان مبارك “ترمضينة خايبة”

نستقبل رمضان بكل ما يليق من الحفاوة قبل وأثناء دخوله، “رمضان مبارك سعيد” على كل لسان. يحتفل التجار أيضا بمقدم هذا الشهر الفضيل بتزيين واجهة المحلات بكل ما لذ وطاب. النساء يتفانين في التحضير لشهر “كيطير بزربة”

حلاوة المشمش تطير سريعا

اليوم الخامس من رمضان، قبل آذان المغرب بقليل، ضحكت معه قائلا بأنني السابق عند جزار الحي. التفت إلي والغضب يتطاير من عينيه

“كنت سأضربك” قال وقد تعرف علي ثم استرسل

” غادي نهز جنوي (سكين حاد) وأضرب خبط عشواء

لم أسأله لماذا لكنه ومن دون سؤال أجاب بأن زوجته أعطته الاختيار ليشتري ما يشتهي وستحضره. لم يفهم هذا الاختيار. ربما لم يعرف يوما أن يختار شيئا. كان طيلة حياته، ربما، ينفذ فقط. لذلك فتركها له ليختار أخرجه عن طوعه وكاد أن يضربني

اليوم الخامس

“أحمد جواد” صديق قديم وموظف سابق في مسرح محمد الخامس يحرق نفسه في اليوم العالمي للمسرح

تعرفت على الرجل في سنة 2016، إنسان يعشق المسرح حد النخاع. يتنفس مسرحا ويتكلم مسرحا ويحيى الحياة كأنها مسرحية. لكن هذه المرة كانت مسرحية أليمة ولو ألطاف الله والمارة الذين أطفئوا النار التي كادت تلتهم جسد ” أحمد جواد” لوقعت الكارثة.

إلا أن “الترمضينة الكبرى” هي التي تلعبها الأسعار.البصلة ” ترمضنات” على الجيوب وحلقت عاليا صحبة الطماطم والفلفل و غيره. الحريرة تمنعت على المواطنين البسطاء صارت الغالبية العظمى تغني عنها مع فيروز من ريبرتوارها الأندلسي الجميل :”لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس”

ونحن نستقبل رمضان بكل حبور في مدينة من حجم الدار البيضاء، نترقب – في ذات الوقت- هذا السلوك الشائن للبعض. انطلاقا من الاحتكار، ففي ظل عجز الدولة عن الضرب بيد من حديد على المحتكرين نجدها قد لجأت ل”أسبرو” لأسهل الحلول وطلبت من الفقهاء أن يتولوا المسؤولية الأخلاقية وطالبتهم بأن تكون خطبة الجمعة التي سبقت دخول رمضان مركزة على ” على من تعاود زابورك يا داوود” مرة ثانية وثالثة.

اليوم الخامس

ينتشر العبوس والتأفف. ينتشر الباعة المتجولون في كل مكان. ينتشر الشحاذون حتى لا تكاد تلامس جيبك حتى يقف عليك منهم الكثير. نحن لا نعرف ” المساكين” منهم والذين نتضامن معهم، من أولئك أو اللائي يدعون ” المسكنة” مثل شحاذة أكادير

اليوم الخامس

لم يمر بعد الأسبوع الأول وأخبار الترمضينة تضرب من القاع إلى القاع. رجلان تعاركا في منطقة الوفاق بعين السبع بمدينة الدار البيضاء تطور عراكهما لحرب ضروس توجت بتكسير زجاج مجموعة من السيارات. السيد وزير الاتصال يفقد أعصابه و” يترمضن” على الصحافيين في اليوم الثاني في رمضان

مساء. رجل يحمل سجادة الصلاة أثناء عودته من صلاة التراويح يقول لصاحبه” ما بقي والو” ويقصد أن رمضان أوشك على الانتهاء. ماذا كان يعني ؟ هل وصل السيل الزبى؟ ليس الصيام بل هذا التوتر الذي أصبح يترافق مع هذه الشعيرة الأساسية في الدين الإسلامي، هو الذي يتمنى صاحبنا أن ينتهي سريعا.

رمضان مبارك سعيد للجميع وعسى ألا يفسد علينا وعليكم التوتر والسياسة والغلاء صيامكم وقيامكم

ابراهيم حريري

كاتب