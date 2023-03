Coran brûlé au Danemark: Le Maroc condamne “fermement” un acte de “provocation”

Le Royaume du Maroc a fermement condamné, samedi soir, dans les termes les plus vifs l’autodafé d’un exemplaire du Saint Coran dans la capitale danoise, Copenhague, devant des agents de sécurité. Le Maroc appelle les autorités danoises à appliquer strictement la loi et à ne plus permettre ces comportements haineux et islamophobes.

Bien que cet acte odieux ait été perpétré devant la représentation diplomatique d’un autre pays musulman, le Royaume du Maroc le considère comme « un acte provocateur qui le concerne également », a indiqué un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Cet acte porte également atteinte aux symboles sacrés et aux sentiments de plus d’un milliard de musulmans, en particulier au cours du mois sacré du Ramadan, a fait savoir la diplomatie marocaine.

Le Royaume du Maroc appelle les autorités danoises à appliquer strictement la loi afin de faire face à ces comportements incendiaires irresponsables et à ne pas permettre qu’ils se reproduisent sous aucun prétexte, indique un communiqué sous le ton de la mise en garde.

Le Maroc souligne par ailleurs « la nécessité de dissuader toute forme de haine contre les religions et de nuire aux sentiments des leurs adhérents ».

Ce n’est pas la première fois que des actes islamophobes extrémistes ont lieu au Danemark. Début 2023, le chef du parti d’extrême droite danois « Ligne dure », Rasmus Paludan, a brûlé deux exemplaires du Saint Coran, sous protection policière.

En l’espace d’une semaine, l’extrémiste islamophobe a brulé deux exemplaires, dont l’un devant l’ambassade de Turquie et le second devant une mosquée de Copenhague.

Source : Hespress