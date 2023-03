Ce que recèle une tombe antique découverte au Maroc

© AFP 2023 Cesar Manso /

Squelette incomplet, hache et lame de couteau… Des archéologues marocains ont trouvé les vestiges d’une tombe antique près de Larache, dans le nord du pays. La sépulture, à l’architecture soigneuse, date de plus de 2.000 ans et appartient à la période préromaine.

L’Institut national des sciences de l’archéologie et du patrimoine (INSAP) du Maroc a annoncé une découverte importante qui permet d’en apprendre plus sur les croyances religieuses et pratiques funéraires antiques sur le territoire contemporain du Maroc.

Suite aux fouilles réalisées du 10 au 17 février dans un site funéraire situé près du village de Qsirissi (environs de Larache), les archéologues de l’INSAP ont découvert des restes d’une tombe antique appartenant à la période maurétanienne, indique l’Institut dans un communiqué.

Antérieure à la présence romaine, la période maurétanienne s’étend du VIIIe siècle avant J.-C. à l’an 40 après J.-C.

Des effets personnels trouvés

L’architecture de la tombe a été soigneusement conçue, souligne l’INSAP. Construite avec des blocs de pierre bien taillés et méticuleusement assemblés, la tombe a été recouverte d’une grosse dalle de plus de 2 mètres de longueur. De plus, un grand tumulus en terre a été érigé au-dessus, d’un diamètre de plus de 20 mètres et d’une hauteur d’environ 3 mètres.

Les restes d’un squelette humain incomplet ont été trouvés à l’intérieur de la sépulture. D’après des observations préliminaires, le corps aurait subi une crémation incomplète, ce qui correspond à un rite funéraire documenté pour la première fois dans la région de Larache.

Des effets personnels, à savoir une lame de couteau en fer et une hache inhabituelle du même métal, ont été trouvés près de la dépouille.