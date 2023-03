Quelle est la connexion entre l’arbre et le cerveau?

Les arbres ainsi que leurs racines peuvent nous en apprendre davantage pour nourrir notre cerveau, le saviez-vous?

Dans la vidéo, je vous donne un exemple à visualiser pour que vous puissiez mieux comprendre la comparaison entre les arbres, leurs racines, notre cerveau et notre corps. Lorsque vous regardez un arbre au loin, dans un champs, vous vous dites qu’il est magnifique et vous vous rapprochez. Une fois devant lui, vous voyez que certaines de ses feuilles sont jaunes. Il est peut-être un peu mal en point. C’est à ce moment que vous vous dites que d’enlever ces feuilles mortes pourrait l’aider, mais qu’en est-il du sol? Il peut y avoir des éléments extérieurs comme le soleil qui peuvent contribuer à ce problème. Et si les causes venaient de plus profond, au niveau des racines?

Afin d’optimiser son état, voici 3 choses à vérifier chez l’arbre versus votre corps :

Nettoyer au niveau des racines, vérifier le niveau de toxines présentes dans le sol et changer la terre au besoin.

Pour nous, les racines de notre corps ce sont les fondements qui font que notre corps fonctionne de manière optimale.

Mieux nourrir le sol avec des nutriments et donner plus d’eau.

En ce qui nous concerne, c’est notre mode de vie et ça serait donc de retirer les éléments qui nous nuisent tel le sucre. Pour nous aider, nous pouvons cuisiner maison davantage, manger plus de légumes et boire plus d’eau. C’est aussi de manger des aliments qui nous nourrissent mieux et naturellement.

À la fin, s’occuper de l’extérieur, des feuilles et des branches mortes.

La partie extérieure se reflèterait sur nous, par les petits signes et symptômes. Nous pouvons parler ici de la fatigue et que nous dormons moins bien en exemple.

Cette semaine j’aimerais vous lancer un défi afin de mieux soutenir vos racines, soit de regarder à ce qu’il y ait les couleurs de l’arc-en-ciel dans votre assiette. Allez-vous le relever?

Changez vos habitudes pour changer de trajectoire !

Patricia Spaans, RHC, N.D.

Coach mémoire et neuroplasticité

Coach santé certifiée

Naturopathe

Certifiée par Health Coach Institute et Functional Medicine Institute

Praticien certifié dans le Protocle BredesenTM et le ReCODE ReportTM

Coach en alimentation fonctionnnelle (en cours)

